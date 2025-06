Hugo Calderano vence partida difícil, mas Bruna cai nas oitavas do WTT

O maior mesatenista do Brasil na atualidade, Hugo Calderano garantiu sua vaga nas quartas de final do WTT Star Contender de Liubliana, na Eslovênia, na manhã deste sábado (21). Em uma partida desafiadora, o brasileiro mostrou grande habilidade e um repertório de golpes novos para superar o sul-coreano Kao Cheng-Jui por 3 sets a 2, com parciais de 9/11, 11/8, 6/11, 11/5 e 11/9.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na estreia do torneio, Hugo venceu o francês Flavien Cotten pelo placar de 3 a 1, com parciais de 11/9, 9/11, 11/6 e 17/15. A partida foi bastante equilibrada e o brasilero mostrou muita habilidade e paciência para vencer.

Hugo Calderano e Kao Cheng-Jui durante partida das oitavas de final da <strong>WTT Star Contender de Liubliana</strong> (Foto: Reprodução Cazé TV)

Bruna Takahashi cai nas oitavas

A mesatenista Bruna Takahashi foi derrotada por Zhu Yuling, de Macau, por 3 sets a 1, com parciais de 7/11, 12/10, 7/11 e 5/11. A partida, disputada neste sábado (21) no WTT Star Contender de Liubliana, na Eslovênia, aconteceu antes do confronto de seu namorado, Hugo Calderano, e eliminou a brasileira do restante da disputa na categoria de simples do torneio.

continua após a publicidade

Dupla vai brigar pelo ouro no domingo

A dupla brasileira Hugo Calderano e Bruna Takahashi garantiu vaga na decisão do WTT Star Contender. Os brasileiros derrotaram Yiu Kwan To e Ng Wing Lam, de Hong Kong, por 3 sets a 2 e garantiram ao menos a medalha de prata na categoria duplas mistas. As parciais foram de 11/9, 11/4, 6/11, 6/11 e 11/6. É a primeira vez que a dupla, que também é um casal, vai a uma decisão. A decisão pela medalha de ouro será neste domingo, contra os sul-coreanos Jonghoon Lim e Yubin Shin, cabeças-de-chave número 1 do torneio.