O brasileiro Hugo Calderano venceu dois confrontos neste sábado (27), em Goa, na Índia, e avançou para a semifinal do WTT Star Contender. A próxima fase, assim como a grande decisão, será disputada no domingo (28), em horário ainda a ser definido. Uma vitória representaria um título inédito e que estaria entre os maiores da carreira do mesatenista de 27 anos.