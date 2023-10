Melhor mesatenista da história das Américas, Hugo Calderano também se destaca em outras atividades no dia a dia. O mesatenista gosta de praticar muitos esportes, como vôlei e basquete, e sente as habilidades do tênis de mesa refletirem no seu desempenho. Ele ainda sabe tocar violão e consegue terminar um cubo mágico em cinco segundos. Acima, o brasileiro conta sobre os seus hobbies.