Com o contrato perto do fim em 2024, Charles Leclerc era uma incógnita no mercado de pilotos. Especulava-se um certo desgaste do monegasco com a Ferrari por conta de erros da equipe nos últimos anos. Indiscutívelmente talentoso, Charles foi especulado na Mercedes, que vê no horizonte a aposentadoria do Hamilton e precisa de um "material de campeão" para dividir a garagem com George Russell.