Hugo Calderano e Bruna Takahashi brilham e avançam no WTT China Smash

(Foto: Divulgação / WTT)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 16:19 • Rio de Janeiro (RJ)

Dois dos melhores mesatenistas do Brasil venceram e avançaram para as oitavas de final nas simples do WTT China Smash, um dos eventos mais importantes do tênis de mesa. Hugo Calderano venceu de virada o sul-coreano Jaehyun An por 3 sets a 1 (10/12, 11/9, 12/10 e 11/6), nesta quarta-feira (2) e avançou às oitavas de final do simples masculino. Assim como Bruna Takahashi, que venceu canadense Mo Zhang pelo mesmo placar (8/11, 13/11, 11/6 e 11/9).

Na partida masculina, Hugo teve dificuldades de bater um adversário conhecido. Apesar de ter vencido Jaehyun An outras três vezes, o sul-coreano equilibrou mais as ações e venceu o primeiro set. Em seguida, o brasileiro reagiu e empatou o jogo com uma vitória miníma por 11 a 9. O terceiro set voltou a ser decidido na parte final e novamente o brasileiro se sobressaiu no momento decisivo e virou o placar com um 12 a 10. Na última parcial, Calderano não deu chances ao rival, venceu por 11 a 6 e fechou a partida.

Por uma vaga nas quartas de final, o Hugo Calderano terá pela frente o vencedor do confronto entre o esloveno Darko Jorgic e o chinês Xu Yingbin.

(Foto: WANG Zhao / AFP)

Bruna Takahashi teve roteiro parecido e também teve duelo equilibrado contra a canadense Mo Zhang. A brasileira sofreu no primeiro set e perdeu por 11 a 8, mas conseguiu dar a volta por cima e venceu as outras três parciais para vencer a partida. Nas oitavas de final, Bruna Takahashi vai enfrentar a sul-coreana Suh Hyo Won, atual número 31 do ranking mundial. A partida está marcada para esta quinta-feira (3), por volta de 1h (horário de Brasília).

O Grand Smash da China garante 2000 pontos para o campeão no ranking mundial e 1400 para o vice-campeão. Hugo Calderano, é o cabeça de chave número 2 da competição, e grande favorito, já que o cabeça de chave número 1, o chinês Wang Chuqin já foi eliminado ainda na segunda rodada.