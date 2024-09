Hugo Calderano e Bruna Takahashi estreiam com vitória no Grand Slam do tênis de mesa

Hugo Calderano celebra ponto durante o WTT China Smash (Foto: Divulgação / WTT)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/09/2024 - 15:47 • Pequim (CHN)

Únicos representantes brasileiros na chave principal individual do WTT China Smash, o Grand Slam do tênis de mesa, Hugo Calderano e Bruna Takahashi estrearam com vitória nesta segunda-feira (30), em pequim, na China. Guilherme Teodoro, que faz parceria com a eslovaca Tatiana Kukulkova, também avançou nas duplas mistas.

Hugo Calderano (3º do mundo), cabeça de chave número dois do torneio, bateu o francês Alexis Lebrun (19º) por 3 sets a 0 (parciais de 11/7, 11/9 e 13/11). Bruna Takahashi (25ª do planeta) passou pela monegasca Xiaoxin Yang, também por 3 a 0 (parciais de 11/7, 11/8 e 11/8).

Por outro lado, as parcerias 100% brasileiras Bruna Takahashi e Vitor Ishiy (duplas mistas) e Guilherme Teodoro e Vitor Ishiy (duplas masculinas) foram eliminadas. Jogando ao lado da sérvia Izabela Lupulesku, o brasileiro Eric Jout caiu na primeira fase nas duplas mistas.

Agora, Hugo Calderano enfrentará o coreano Jaehyun An (número 22 do mundo), enquanto Bruna Takahashi duelará com a canadense Mo Zhang (44ª). As duas partidas ainda terão data e horário definidos.