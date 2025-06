Brasileiras vão à repescagem, mas ficam sem medalha no Mundial de Judô

Nesta quarta-feira (18), mais três brasileiros entraram no tatame do Mundial de Judô, em Budapeste. Pela categoria até 78kg, Beatriz Freitas e Karol Gimenes foram eliminadas nas quartas de final e chegaram a disputar a repescagem, mas acabaram derrotadas e não foram ao pódio. Leonardo Gonçalves, da categoria até 100kg, caiu nas oitavas de final.

Cabeça de chave, Leonardo Gonçalves estreou apenas na segunda rodada, com vitória maiúscula sobre o cazaque Nurlykhan Sharkhan, sem dar chances ao adversário. Porém, no confronto das oitavas de final, acabou superado pelo sul-coreano Kim Seheon por ippon.

Entre as mulheres, a estreante Beatriz Freitas, da categoria até 78kg, começou o caminho em Budapeste diante de Zanet Michaelidou, do Chipre, e avançou com vitória para as oitavas de final. A brasileira venceu a indiana Ishroop Narang e chegou às quartas, quando foi superada pela britânica Emma Reid. NA repescagem, Beatriz acabou superada pela chinesa Zhenzhao Ma e ficou fora da briga por medalha.

Na mesma categoria, Karol Gimenes estreou com vitória sobre a polonesa Beata Pacut-Kloczko e seguiu para as oitavas, quando superou a francesa Fanny Posvite. Nas quartas de final, parou diante da portuguesa Patricia Sampaio, e também foi para a repescagem. Assim como Beatriz, Karol Gimenes foi derrotada na última luta, diante da japonesa Kurena Ikeda e não chegou à disputa do bronze.

Leonardo Gonçalves também caiu nas eliminatórias (Foto: Divulgação/ IJF)

Brasileiros no Mundial

Até o momento, o Brasil conquistou duas medalhas no Mundial de Judô de Budapeste. No último domingo (15), Shirlen Nascimento, da categoria até 57kg, conquistou o bronze, enquanto Daniel Cargnin, da categoria até 70kg, levou a prata. A atual campeã olímpica Bia Souza, da categoria acima de 78kg, estreia apenas nesta quinta-feira (19).

Programação do Mundial de Judô

18 de junho, quarta-feira

-78 kg feminino e -100 kg masculino

Beatriz Freitas, Karol Gimenes e Leonardo Gonçalves

6h30: eliminatórias

13h: finais

19 de junho, quinta-feira

+78 kg feminino e +100 kg masculino

Beatriz Souza e Rafael Buzacarini

7h: eliminatórias

13h: finais

20 de junho, sexta-feira

Disputa por equipes mistas - finais às 13h