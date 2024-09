Hugo Calderano e Bruna Takahashi disputarão juntos as duplas mistas no Campeonato Pan-Americano

Hugo como técnico da Bruna durante o WTT Champions Incheon (Foto: WTT)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 17:38 • Rio de Janeiro (RJ)

Hugo Calderano, terceiro colocado do ranking mundial masculino de tênis de mesa, e Bruna Takahashi, 25ª no feminino, disputarão juntos o torneio de duplas mistas do Campeonato Pan-Americano, de 13 a 20 de outubro, em El Salvador.

Os dois já formaram a parceria pontualmente em etapas do WTT, mas não tiveram uma sequência de torneios juntos. Nos últimos anos, Hugo se dedicou quase exclusivamente às disputas individuais. Já Bruna seguiu competindo nas duplas mistas, mas ao lado de Vitor Ishiy, com quem, inclusive, chegou às oitavas de final nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

“Já tínhamos cogitado experimentar a dupla novamente, mas entendemos que faria mais sentido começar um novo projeto somente depois dos Jogos de Paris”, explicou Hugo.

A ideia da dupla é avaliar a experiência no Pan-Americano para definir os próximos passos, que passam também pelo calendário de competições de cada um.

“Ainda não sabemos sobre as próximas competições. Vamos avaliar primeiro o nosso desempenho no Pan e ver como seguir adiante”, disse Bruna.

Mesmo defendendo clubes diferentes, Hugo e Bruna treinam no mesmo centro em Ochsenhausen, na Alemanha. Em meio à agenda apertada de competições, o tempo tem sido curto para atividades focadas na dupla. Além dos compromissos pela Liga Alemã, ambos disputarão no fim de setembro o WTT Grand Smash na China, um dos principais torneios do circuito internacional, equivalente a um Grand Slam do tênis de campo.

Sem a frequência ideal de treinamentos, a dupla acredita que as experiências anteriores e a capacidade individual de cada um podem fazer a diferença no Pan-Americano.

“Por causa do Grand Smash na China e dos meus jogos da liga (alemã), não teremos muito tempo para treinar juntos antes do Pan. Mas fizemos alguns jogos no treino nessa última semana e acho que o nosso nível individual pode ser uma grande vantagem nessa competição”, analisou Hugo.

Abertura da temporada

A temporada 2024/2025 começa nesta quarta-feira (18) para Hugo. O brasileiro reforçará sua equipe, o Liebherr Ochsenhausen, no duelo em casa contra Schwalbe Bergneustadt pelas oitavas de final da Copa da Alemanha. O confronto está marcado para as 14h30 (de Brasília).

Esta será a primeira competição de Hugo desde a sua histórica participação nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, em agosto, quando se tornou o primeiro mesatenista de fora da Ásia e da Europa a chegar às semifinais individuais. Após um período de descanso, o carioca de 28 anos está pronto para retomar a rotina de torneios.

“Voltei bem tranquilo aos treinos, aumentando aos poucos o volume para gerenciar a parte física. Até me surpreendi com o meu nível, consegui voltar jogando bem. Faz bem para mim estar de volta à mesa, treinando. Estou pronto para essas primeiras etapas com o Ochsenhausen”, afirmou.

A vaga nas quartas de final da Copa da Alemanha será decidida em um confronto único em melhor de cinco jogos. Hugo tem como principais companheiros de equipe o japonês Shunsuke Togami (17º do ranking mundial) e o francês Simon Gauzy (29º), além do compatriota Leonardo Iizuka (145º) e do português Tiago Abiodun (240º).

Ochsenhausen tem planos ambiciosos para a temporada, com a expectativa de brigar por títulos. O clube já conquistou a Liga Alemã e a Copa da Alemanha quatro vezes cada - as mais recentes, inclusive, sob a liderança de Hugo, em 2019.

“Muitos times estão ainda mais fortes do que nas últimas temporadas, mas o clube tem objetivos bem precisos. Queremos chegar a pelo menos duas finais. Queremos muito lutar por títulos e acho que temos condições com a nossa equipe. Temos três Top 30, então, com certeza, somos uma das melhores equipes da liga”, disse Hugo.