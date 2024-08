Bruna Takahashi conta como foi jogar Olimpíadas com irmã, namorado e amigo de infância

Copiar Link

Escrito por Pedro Werneck • Publicada em 31/08/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

As Olimpíadas de Paris foram especiais para a mesatenista Bruna Takahashi. A atleta viajou com uma delegação de pessoas muito próximas, que incluía a irmã mais nova, Giulia Takahashi, o namorado, Hugo Calderano, e um dos grandes amigos de infância, Vitor Ishiy. Para ela, foi muito importante contar com essas companhias durante os Jogos, como revelou em entrevista exclusiva ao Lance!. Assista ao trecho acima.

– Foi muito bom ter essas pessoas ao lado, pessoas que eu confio. Foi muito bom compartilhar essa experiência com eles, muito leve. É todo mundo muito alegre, a gente sempre dá risada, tenta ajudar um ao outro, motivar um ao outro, dar apoio. Foi muito importante! Seria outra Olimpíada sem eles ali, uma coisa mais séria, fechada. Eu não me sinto solta desse jeito, então foi muito importante ter essas pessoas que me ajudam no dia a dia, como se fosse uma família! – contou.

E foi com a equipe de tênis de mesa que Bruna Takahashi realmente pôde dividir a experiência olímpica. A atleta contou que não tinha tempo para conversar muito com atletas brasileiros de outras modalidades.

– É difícil, porque você está chegando, o outro já está indo. É muita gente. O foco ali é jogar. Normalmente, você consegue trocar ideia com outro atleta antes dos Jogos começarem apenas. Às vezes, você encontra a pessoa, mas está indo almoçar, precisa pegar o ônibus, só dá para trocar ideia por cinco minutinhos – explicou.

Assista à entrevista completa abaixo.