Presidente do Comitê das Olimpíadas de 28 aparece em troca de mensagens no 'Caso Epstein'

A divulgação de mais de 3 milhões de arquivos do "Caso Epstein", nesta última sexta-feira (30), colocou personagens importantes do esporte americano em foco. O principal nome é o de Casey Wasserman, 51 anos, CEO de um poderoso grupo de mídia e presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Paralímpicos de 2028, que serão realizados em Los Angeles.

O milionário estadunidense aparece nos documentos em troca de mails de teor sexual com Ghislaine Maxwell, condenada por fazer parte de uma rede de tráfico sexual liderada pelo bilionário Jeffrey Epstein. O esquema envolvia até mesmo aliciamento e exploração de menores de idade.

As mensagens de Wasserman datam de abril de 2003, quando era casado com Laura Ziffren. Numa delas, ele pergunta a Ghislaine onde ela está, dizendo que sente sua falta. Ela então responde com "Estarei em Nova York por 4 dias a partir de 22 de abril… podemos marcar aquela massagem agora?". Em outro trecho divulgado, Casey diz querer ver Ghislane em uma "roupa de couro justa".

Apesar de muitas mensagens indicarem que haveria um relacionamento entre Casey e Ghislaine, então operadora de um esquema de tráfico sexual, não há provas ou evidências de que ele tenha cometido algum ato criminoso. Ghislaine Maxwell foi condenada em 2021 por cinco acusações de tráfico sexual.

Outros documentos mostram que Wasserman e sua então esposa viajaram no jato particular de Epstein em setembro de 2002, juntamente com Maxwell, Epstein, o ex-presidente dos EUA Bill Clinton e o ator Kevin Spacey, entre outros. Eles fizeram uma viagem de dez dias para entender e ajudar a atacar os problemas da epidemia de HIV/Aids na África. A viagem foi organizada pela Fundação Bill Clinton. Segundo a imprensa estadunidense, Casey Wasserman não se manifestou sobre a aparição do seu nome nos arquivos do Caso Epstein, nem de sua relação próxima com Epstein e Ghislaine.

Dono do Giants se arrepende por envolvimento com Epstein

Outro nome que aparece nos arquivos é de o Steve Tisch. Ele é coproprietário e presidente do time de futebol americano New York Giants, além de produtor executivo de filmes como "Forrest Gump" e "X, a Outra História Americana". Tisch aparece em troca de mensagens em que Epstein oferece mulheres para encontros. Os também dois trocaram impressões sobre as mulheres.

Os documentos cobre três períodos. Em maio de 2013, há e-mails em que Epstein sugere a Tisch um encontro com uma mulher identificada apenas como "Russa". Tisch responde com a pergunta "Ela é divertida?". Em junho de 2013, Tisch pergunta sobre uma mulher específica, e Epstein a descreve como "exótica", ressaltando que a língua mais usada por ela é o francês. O presidente do Giants pergunta então se ela é uma "trabalhadora", e Epstein devolve com "Nunca".

Em outra conversa, Tisch pergunta a Epstein "Meu presente está em Nova York?". Epstein responde positivamente e, no dia seguinte, o empresário pergunta "Posso receber minha surpresa para o almoço amanhã?" Há outro trecho de outra troca de mensagens em que Epstein descreve uma mulher usando termos explícitos. Epstein enviou comentários detalhados após supostos encontros de Tisch com as mulheres. Em uma das mensagens, Epstein diz que Tisch "Se saiu muito bem", acrescentando que a mulher estava "um pouco assustada com a diferença de idade".

Em setembro, e-mails mostram conversas relacionadas ao Giants. Tisch oferece dois ingressos a Epstein para assistir a um jogo do Giants em seu camarote, além de convidá-lo para outras partidas durante a temporada. Epstein, por sua vez, convidou Tisch para visitar sua ilha privada no Caribe. Não há registro que o dirigente do Giants tenha aceitado.

Tisch emitiu um comunicado a Fox Sports sobre o surgimento do seu nome nos arquivos.

-Tivemos uma breve relação durante a qual trocamos e-mails sobre mulheres adultas e, além disso, discutimos filmes, filantropia e investimentos. Jamais aceitei seus convites e nunca fui à sua ilha. Como todos sabemos agora, ele era uma pessoa terrível e alguém com quem me arrependo profundamente de ter me envolvido.

O Departamento de Justiça dos Estados diz que a divulgação das mensagens envolvendo Epstein é parte de um esforço para tornar público documentos até então sigilosos. Destaca também que a simples menção de pessoas nos documentos não significa, necessariamente, que tenha havido alguma conduta criminosa. O Departamento de Justiça estava sob fortes críticas por ter atrasado a divulgação dos documentos, prevista para ocorrer até 19 de dezembro de 2025, conforme estabelecido pelo Ato de Transparência do Caso Epstein, aprovado pelo Congresso estadunidense.

O que é o Caso Epstein

O escândalo envolve o bilionário Jeffrey Epstein, acusado de chefiar uma rede de tráfico sexual que envolveria até menores de idade. O caso ganhou repercussão global pela rede de influência de Epstein, que incluía políticos, membros da realeza de diversos países e empresários de elite. Epstein escapou inicialmente de ser preso após fazer um acordo judicial considerado polêmico em 2008. Em 2019, ele foi preso novamente, mas morreu na prisão, antes do julgamento. A causa declarada foi suicídio.