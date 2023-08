COB fecha acordo de patrocínio com marca para o ciclo de Paris-2024

- O Grupo Ajinomoto tem uma relação muito próxima com o esporte, especialmente por seu conhecimento em nutrição e pelo papel que desempenha como principal detentor global de conhecimento sobre aminoácidos, que há anos beneficiam tanto atletas de ponta quanto entusiastas de práticas esportivas em todo mundo. A Ajinomoto do Brasil esteve junto com o COB no ciclo olímpico de Tóquio e agora renovamos a parceria para Paris com o objetivo de contribuir não apenas com a conquista de resultados nos Jogos Olímpicos, mas principalmente para a evolução do esporte nacional - disse o presidente da empresa no Brasil, Shigeo Nakamura.