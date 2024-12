A grande rainha. Hortência conquistou o posto de uma das maiores atletas olímpicas da história do Brasil por conta de seu talento dentro das quadras. Vinte e oito anos após a aposentadoria, a ex-atleta ainda é protagonista no cenário olímpico e será homenageada, nesta terça-feira (10), no prêmio Sou do Esporte, realizado no Rio de Janeiro.

— Olha eu fico muito feliz de, após 28 anos longe das quadras, continuar sendo lembrada e homenageada. Eu comecei a jogar basquete 50 anos atrás e a gente abriu muitas portas, porque naquela época não tinha o empoderamento da mulher, não tinha marketing esportivo, coach ou mentoria. Então eu fico muito feliz de, mesmo com tantos anos sem jogar, continuar levando um legado e continuar ajudando o esporte brasileiro. Eu participo de comissões, participo de 'brigas' a favor do esporte brasileiro. Eu sinto que tenho essa obrigação, porque o esporte me deu tudo o que eu tenho agora. Então eu não posso simplesmente virar as costas e ir embora, eu preciso retribuir — disse Hortência.

O Prêmio Sou do Esporte Foco Radical chega este ano à nona edição, sendo a maior premiação da América Latina que envolve modalidades olímpicas, paralímpicas, não olímpicas e o futebol, tendo sempre, ao final, uma homenagem especial a um grande ícone do esporte brasileiro. Este ano, será Hortência Marcari, a Rainha do Basquete, que conquistou a medalha de prata com a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Atlanta 1996 e a de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Havana 1991.

Hortência foi medalha de prata nas Olimpíadas de Atlanta, em 1996 (Foto: Acervo Lance!)

Carreira de Hortência após o basquete

Após a aposentadoria das quadras, Hortência se aventurou na carreira de comentarista. Ao longo da carreira, se destacou pela participação no Grupo Globo, onde cobriu as Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016; de Tóquio, em 2021; e de Paris, em 2024.