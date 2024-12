Gabrielzinho destaca como as Paralimpíadas ‘abrem portas’ aos atletas

Ano vitorioso. O nadador Gabrielzinho ressaltou como a disputa das Paralimpíadas de Paris foi importante para sua carreira, não só pelos aspectos esportivos, como de oportunidades também. Dono de três ouros nos Jogos deste ano, o brasileiro falou sobre o tema durante entrevista na cerimônia do prêmio "Sou do Esporte", realizado no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (10).

— É preciso aproveitar as oportunidades que as Paralimpíadas de Paris proporcionaram de estar em lugares especiais, como esse aqui. Eu espero cada vez mais que não só eu, mas o esporte paralímpico em si, tenha a oportunidade de estar em todos os lugares. Isso é muito bom. Sou muito grato por isso e que possam surgir mais "Gabrielzinhos" por aí — disse Gabrielzinho.

Gabriel Araújo foi o grande destaque da delegação brasileira nas Paralimpíadas de Paris. O mineiro de 22 anos chegou para competição com grande expectativa, após os dois ouros e uma prata conquistados em Tóquio, e correspondeu.

— Eu estou muito feliz, porque fiz um Jogos Paralímpicos sensacional e tive excelentes resultados. Então, nada melhor do que ser reconhecido pelo meu trabalho e por tudo o que fiz. Eu estou muito grato por essa premiação e poder concorrer com grandes atletas. Estar ente os melhores para mim é sempre uma honra — completou.

Gabrielzinho durante as Paralimpíadas de Paris 2024 (Foto: Wander Roberto/CPB)

Gabrielzinho foi prestigiado pelos franceses

Apelidado de "golfinho" pelos franceses pela sua técnica de nado e eleito o rosto das Paralimpíadas pela France2, Gabrielzinho chegou até mesmo a ser comparado a Pelé. Único brasileiro convidado a participar de um programa francês, ele chegou a ser apresentado como o "Pelé das piscinas brasileiras" pela principal televisão pública da França.