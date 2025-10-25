Europeus exaltam atuação de João Fonseca: 'Top 5 do ATP em 2 anos'
Brasileiro venceu a semifinal da etapa da Basileia, na Suíça
O desempenho de João Fonseca na semifinal do ATP 500 chamou a atenção de torcedores ao redor do mundo. O brasileiro conquistou a vaga na final da competição, realizada na Basileia (SUI), após vencer o espanhol Jaume Munar, por 2 sets a 0.
Atuação impressionante de João Fonseca
O brasileiro teve um começo difícil no jogo, mas logo conseguiu entrar na partida e imprimir seu ritmo. O jovem de 19 anos virou o primeiro set e encerrou a parcial em 7/6 contra Munar. Já no segundo set, João conseguiu manter o bom desempenho, apesar da melhora do adversário, e venceu a parcial derradeira por 7/5.
Veja os comentários sobre a vitória do brasileiro:
Com a vitória, João Fonseca se tornou o quarto tenista mais jovem da história a chegar na final da etapa da Basiléia, superando Roger Federer. Além disso, esta foi a primeira vez que o número 1 do Brasil alcançou as semifinais de um ATP 500.
