Hipismo: Stephan Barcha vence prova de 1.45m em Roma

Stephan Barcha conquistou a vitória na prova de 1.45m no 92º CSIO5* de Roma, nesta quinta-feira (22), na tradicional Piazza di Siena, em Roma, na Itália. Além disso, o brasileiro ficou na segunda colocação na competição de 1.50m.

Barcha vence na 1.45m

Na prova de 1.45m disputada em duas fases, Barcha e seu cavalo Chevaux Hex Lup Império Egípcio completaram o percurso sem faltas em 24s39, superando outros 67 conjuntos participantes. O irlandês Cian O'Connor ficou em segundo lugar com tempo de 24s76, seguido pelo italiano Neri Pierracini, que marcou 25s24.

Luiz Felipe de Azevedo Filho, também representando o Brasil, terminou em oitavo lugar na mesma prova. Montando Sierra du Piedroux Z, o cavaleiro adotou ritmo mais conservador, preparando-se para a Copa das Nações que acontece nesta sexta-feira (23).

Stephan Barcha no Copa das Nações do CSIO5* de Roma (Foto: Luis Ruas/CBH)

Prova de 1.50m

Na competição de 1.50m, disputada diretamente ao cronômetro, Barcha alcançou a segunda colocação com Dinozo Império Egípcio, garanhão sela francês de 12 anos. O conjunto brasileiro finalizou o percurso sem faltas em 64s96. O norte-americano McLain Ward, montando Hight Star Hero, venceu a prova com o mesmo tempo. Entre os 60 conjuntos participantes, 20 completaram o percurso sem faltas.

Yuri Mansur, outro brasileiro em competição, garantiu o quarto lugar na primeira prova de 1.45m do dia. Montando Vitiki, hannoverano de 16 anos, Mansur registrou o tempo de 35s39. O suíço Martin Fuchs venceu esta disputa com L&L Upgrade, marcando 32s92.

Copa das Nações do CSIO5*

O Time Brasil entra em ação nesta sexta-feira (23) na Copa das Nações do CSIO5* de Roma. A competição, com obstáculos a 1.60m, começa às 14h30 no horário local (9h30 no horário de Brasília) e reúne 10 equipes de elite mundial.

As equipes participantes largarão na seguinte ordem: Estados Unidos, Brasil, Holanda, Argentina, Grã-Bretanha, Emirados Árabes, Alemanha, Suíça, França e Itália. O Brasil será representado por Yuri Mansur com QH Alfons do Santo Antonio, Luiz Felipe de Azevedo Filho com Sierra du Piedroux Z, Stephan Barcha com Chevaux Primavera Império Egípcio e Rodrigo Pessoa com Major Tom.

Além da participação em Roma, o Brasil também compete em outras duas competições internacionais. Nesta sexta-feira (23), João Victor Castro Aguiar, Camila Mazza de Benedicto, Stephanie Macieira e Marlon Zanotelli representam o país na Copa das Nações do CSIO3* Longines Nations Cup de Peelbergen, na Holanda. No domingo (25), outra equipe brasileira participa do CSIO3* Longines Nations Cup em Martofte, na Dinamarca.