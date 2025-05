Após 12 anos, Ponte Rio-Niterói volta a receber corridas; saiba data

A Ponte Rio Niterói volta a receber corridas de rua após ficar 12 anos sem elas. A maior ponte do hemisfério sul será palco do Desafio da Ponte, que será realizado em 3 de agosto. A prova é organizada pelas mesmas empresas que realizam a Maratona do Rio e tem um percurso de 21 km, sendo 13,9 deles atravessando a Ponte Rio-Niterói.

A largada acontece em Niterói, no Caminho Niemeyer, enquanto a chegada será na Praça Mauá, no Rio de Janeiro. A prova terá o limite de 8 mil corredores. Os participantes deverão comprovar, na inscrição, tempo igual ou inferior a 2h30min em provas de 21 km, ou 5h em provas de 42 km, sem distinção para homens e mulheres. Os resultados devem ter sidos obtidos a partir de janeiro de 2024.

Ediçãso da corrida na ponte Rio-Niterói (Foto: Divulgação / Desafio da Ponte)

As inscrições para a corrida serão abertas em breve e divulgadas no Instagram oficial do evento (@DesafiodaPonteOficial).

— A prova fortalece o protagonismo do Rio e de Niterói como centros de grandes eventos, em total sintonia com a candidatura para o Pan 2031. Queremos cada vez mais impulsionar projetos que unem entretenimento, emoção e impacto real no território brasileiro e internacional — afirma Duda Magalhães, presidente da empresa que realiza a prova.

A organização esta em tratativas finais com os órgãos públicos responsáveis. A Ponte Rio-Niterói tem fluxo diário de 150 mil veículos.

Última corrida na Ponte Rio-Niterói foi em 2013

Criada em 1981, a Corrida da Ponte se tornou uma das provas mais desafiadoras e simbólicas do Brasil. O evento não só testa os limites físicos dos corredores, como também proporciona um dos cenários mais icônicos do estado do Rio de Janeiro. Realizada anualmente até 1986, a prova foi interrompida por questões operacionais e de tráfego na ponte. No entanto, sua importância permaneceu viva na memória dos atletas, culminando em seu grande retorno em 2011 e com edições subsequentes em 2012 e 2013.

A última edição, realizada em 2013, contou com 8 mil corredores e teve como grandes campeões o brasileiro Giovani dos Santos, que concluiu a prova com o tempo de 1h05m02s, e a queniana Dorcas Jepchirchir, que cruzou a linha de chegada em 1h17m42s. Agora, após mais de uma década, a prova volta ao calendário esportivo nacional.