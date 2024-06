Hebert Conceição e Esquiva Falcão discutem e partem para ofensas antes de luta; veja

(Foto: Julio Cesar Guimarães/COB)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/06/2024 - 19:20 • São Paulo (SP)

Na coletiva de imprensa do Spaten Fight Night, Hebert Conceição e Esquiva Falcão trocaram farpas e esquentaram o clima na sala. Os boxeadores brasileiros irão se enfrentar no sábado (15) e prometem uma grande luta no show. Veja os vídeos:

O clima começou amistoso, com Esquiva Falcão enaltecendo a luta, destacando que os dois boxeadores são campeões olímpicos.

- Hoje, dois medalhistas prestes a se enfrentar dois medalhistas, medalha de ouro e um medalha de prata. Então, não poderia tá em um evento melhor, na Spaten Night Fight, maior luta de boxe do Brasil, da história do Brasil, então eu estou muito feliz - disse Esquiva

Hebert Conceição começou explicando os motivos da rivalidade e deu ênfase nas opiniões que Esquiva deu em seu canal no youtube, o que desagradou Hebert. Durante a fala, Esquiva tentou interromper, mas o campeão olímpico de Tóquio conseguiu terminar sua fala

- Na verdade nunca houve (rivalidade), sempre respeitei a história do Esquiva, quando eu estava iniciando no boxe o Esquiva foi medalhista olímpico e, querendo ou não, foi um incentivo também, um brasileiro sendo medalhista olímpico, mas depois que eu passei a acompanhar nas suas redes sociais, canal no youtube, falando muita coisa sobre os atletas brasileiros, inclusive atletas campeões, que tem grande história - disse Hebert, que foi interrompido por Esquiva.

Após a resposta de Hebert, Esquiva provocou o campeão olímpico, e respondeu sobre a afirmação de Conceição sobre as opiniões negativas que Falcão dá em suas redes sociais.

- Eu posso dar a minha opinião aqui né? Se eu falar que o Nate Diaz é ruim de boxe, é a minha opinião. - começou Esquiva, que provocou Hebert.

- Eu te respeito como atleta, não como pessoa - finalizou Falcão.

(Foto: Divulgação)

Uma das maiores rivalidades do MMA terá seu ponto final, no Spaten Fight Night! Em um evento Komplexo Tempo, em São Paulo (SP), apenas para convidados e familiares, Anderson Silva fará sua última luta contra Chael Sonnen, neste sábado (15), às 22h (de Brasília).

A história entre Anderson Silva e Chael Sonnen é muito antiga. Os atletas protagonizaram dois combates históricos no UFC. O primeiro deles foi na edição 117 do evento, em 2010, na qual Sonnen ficou próximo de protagonizar uma das maiores zebras da história do esporte. O americano dominou grande parte do combate, mas foi finalizado no último round, quando faltavam apenas dois minutos para o fim da luta.

O segundo capítulo da rivalidade aconteceu dois anos depois. Marcado por muitas trocas de provocações e nervos aflorados, o combate não foi nem um pouco parecido com o primeiro. O "Spider" dominou o combate e liquidou a fatura no início do segundo assalto, por nocaute técnico.