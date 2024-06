Filho de Anderson Silva fará luta na despedida do pai nos ringues

Anderson Silva em treino com seu filho (Foto: Gleidson Vega)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/06/2024 - 15:28 • São Paulo (SP)

Anderson Silva se despedirá dos ringues no dia 15 de junho em um confronto de boxe, e Kalyl Silva, filho do lendário lutador do UFC, fará uma luta no evento.

O filho treina com o pai para participar do Spaten Fight Night. Sobre a oportunidade única de disputar um combate no mesma noite que o Spider, Kalyl Silva mostrou ansiedade para mostrar suas habilidades.

- É algo surreal e fico muito feliz de fazer isso com ele. É coisa de pai e filho. É algo que eu não trocaria por nada. É um peso (ser reconhecido como "filho do Anderson Silva") que tenho que lidar, mas é o que ele sempre fala: "Se você está feliz, é o que importa". Se eu chegar aonde meu pai chegou, cheguei. Se não chegar, pelo menos, eu tentei. É a minha maior inspiração - disse Kalyl.

O jovem lutador, de 25 anos de idade, começou a se aventurar no mundo das lutas no kickboxing, mas logo migrou para o boxe, onde venceu suas únicas duas lutas na carreira.