Lando Norris foi o mais rápido no segundo treino livre do GP da Arábia Saudita, realizado nesta sexta-feira (18) no Circuito Corniche de Jeddah. O piloto da McLaren, líder do campeonato, marcou 1m28s267 e superou o companheiro Oscar Piastri por 0s163. Max Verstappen completou os três primeiros colocados da sessão.

Gabriel Bortoleto não participou da atividade por conta de um vazamento de combustível no carro da Sauber, que não pôde ser reparado a tempo.

Como foi o segundo treino livre na Arábia Saudita?

Lando Norris antes do segundo treino livre na Arábia Saudita

Bortoleto fora do Treino Livre 2

Antes do início do segundo treino livre para o GP da Arábia Saudita, a Sauber anunciou que Gabriel Bortoleto não participaria da sessão devido a um vazamento de combustível em seu carro. O problema não pôde ser resolvido a tempo, impedindo o piloto de entrar na pista.

Na sessão, Lando Norris registrou o tempo mais rápido, com 1:29.272, e dominou os primeiros minutos da atividade. Na parte inicial do treino, somente Alex Albon, da Williams, optou por usar pneus duros, enquanto os outros 18 pilotos utilizaram pneus médios. Lewis Hamilton teve um bom desempenho, alcançando o quinto melhor tempo da sessão.

A disputa pela liderança do segundo treino livre foi intensa no circuito de Jeddah. Charles Leclerc chegou a tomar a ponta com 1:29.002, mas logo foi superado por George Russell (1:28.973) e, em seguida, por Carlos Sainz, que cravou 1:28.942. Oscar Piastri manteve o bom desempenho nos setores finais e assumiu a liderança provisória com 1:28.430.

Kimi Antonelli e Alexander Albon tocam na parede

Pouco depois, aos 40 minutos de sessão, Lewis Hamilton aparecia apenas na 12ª colocação. Andrea Kimi Antonelli teve um leve toque na proteção com a lateral direita do carro e retornou aos boxes. Além do italiano, Alexander Albon também passou pela mesma situação. Na sequência, Lando Norris reagiu e registrou 1:28.267, retomando o topo da tabela de tempos.

Bandeira vermelha

A sessão foi interrompida com bandeira vermelha após Yuki Tsunoda bater a lateral direita do carro a poucos metros da entrada dos boxes. O impacto danificou a asa traseira, que ficou espalhada na pista, exigindo a paralisação do treino para limpeza e segurança.

No rádio, o piloto japonês tranquilizou a equipe afirmando que estava bem, mas se desculpou pelo incidente. Tsunoda foi retirado da pista.

Lando Norris lidera segundo treino livre no GP da Arábia Saudita

Após a interrupção por bandeira vermelha, o segundo treino livre do GP da Arábia Saudita foi retomado já nos minutos finais, sem grandes alterações nos tempos. Lando Norris manteve a liderança com a melhor volta da sessão. Oscar Piastri assegurou a segunda colocação, consolidando a boa performance da McLaren, e Max Verstappen fechou o top-3.

O próximo compromisso da Fórmula 1 será neste sábado (19), com a realização do terceiro treino livre, antes da classificação que define o grid de largada para a corrida no circuito de Jeddah.

Resultado