A Fórmula 1 encerrou oficialmente o primeiro dia de pré-temporada da F1 2025. Nesta quarta-feira (26), no Bahrein, as atividades ocuparam a manhã e a tarde dos pilotos, com direito a primeira bandeira vermelha. Depois de Andrea Kimi Antonelli liderar a parte da manhã, Lando Norris levou a McLaren no topo na sessão final. Apesar de estar fora do top-10 da F1, Gabriel Bortoleto registrou uma atuação superior a de Lewis Hamilton, da Ferrari.

A parte da tarde ficou marcada por um longo apagão, responsável por paralisar a sessão por cerca de uma hora. A Federação Internacional de Automobilismo (FIA), porém, estendeu a atividade pelo mesmo período para recuperar o tempo perdido.

Gabriel Bortoleto, que foi à pista pela primeira vez como titular na F1, teve uma sessão mais difícil de avaliar. Nas duas primeiras horas, a rotina foi ir à pista e voltar para a garagem da Sauber sem marcar tempos, mais preocupado com ajustes no carro. Depois, o atual campeão da F2 foi ao traçado e conseguiu completar 59 voltas, com o 12º lugar na tabela combinada do dia.

Como foi a 1ª tarde da pré-temporada da F1 2025?

Quando o relógio foi iniciado, nenhuma equipe decidiu ir imediatamente à pista. O primeiro a tocar o asfalto de Sakhir foi Isack Hadjar, que deixou o pit-lane com 20 minutos transcorridos. Ao completar a primeira volta, o francês registrou 1min36s884, tempo mais lento do dia até então. Pouco depois, Max Verstappen também deixou a garagem da Red Bull.

O primeiro tempo registrado pelo tetracampeão foi de 1min33s344 com pneus duros, o que o colocou inicialmente na décima colocação. Com quase 30 minutos completados, foi a vez de Esteban Ocon, Pierre Gasly e Gabriel Bortoleto saírem da garagem. O brasileiro, porém, nem chegou a registrar tempo e já retornou ao pit-lane.

Em seguida, outros pilotos também anotaram seus primeiros tempos, como foi o caso de Charles Leclerc. O piloto saiu da garagem com uma grelha na parte traseira, como forma de dar ainda mais informações à Ferrari sobre o carro. Na pista, o monegasco marcou 1min35s661, tempo ainda pouco representativo, principalmente em comparação aos pilotos da manhã.

O primeiro do grupo da tarde a mostrar competitividade foi Verstappen. Ao anotar 1min31s444, o holandês pulou para o segundo lugar ainda nos 45 minutos iniciais, passando inclusive o companheiro, Liam Lawson. O giro foi apenas 0s016 mais lento que o de Antonelli, que liderou a sessão inicial.

Estreante na categoria, Hadjar sofreu o primeiro problema da sessão com cerca de 45 minutos corridos, ao rodar na curva 4. O francês, porém, logo retomou o controle do carro e seguiu na pista. Pela Alpine, Pierre Gasly fez 1min31s443 e tomou o segundo lugar de Verstappen, apenas 0s001 à frente.

Assim como no período da manhã, todos os pilotos seguiam com pneus médios ou duros. Bortoleto voltou a deixar a garagem da Sauber outras vezes, mas sempre retornava aos boxes sem o seu primeiro tempo da F1. Com 1h15min de atividade, apenas o brasileiro e Lando Norris seguiam sem voltas anotadas.

Foi neste momento, inclusive, que George Russell tomou a liderança do dia: com 1min31s082 de médios, superou Antonelli por 0s3 e assumiu o topo da tabela. Além do italiano, Gasly, Verstappen - com pneus duros - e Leclerc completavam o top-5.

A atividade seguiu sem interferências, com cada equipe fazendo os próprios trabalhos e pouco foco em buscar voltas realmente velozes. Os tempos, em sua maioria, seguiam mais lentos que os da manhã. Gasly, porém, logo assumiu o segundo lugar, com 1min31s353. Por 0s271, Russell seguia à frente.

O inglês só foi desbancado do topo por Leclerc, que foi a 1min30s878 com a Ferrari após 1h45min de sessão, também de médios. Com o flowviz verde enfeitando o carro, Norris logo pulou para o terceiro lugar na primeira volta competitiva, com 1min31s251.

Com metade da sessão completa, Leclerc seguia à frente. Russell e Norris completavam o top-3, com Gasly, Verstappen, Sainz, Stroll, Hadjar e Ocon fechando o grupo. Bortoleto seguia como o único sem voltas marcadas e ocupava a última posição.

Garagem da Ferrari no escuro durante a pré-temporada no Bahrein (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

Logo após a marca de duas horas, a primeira bandeira vermelha de 2025 paralisou a atividade devido a uma queda de energia no Circuito de Sakhir. Um dos replays, inclusive, mostrou as garagens apagando subitamente no pit-lane. Cerca de cinco minutos depois, a bandeira verde voltou a ser ativada, apenas para ser interrompida novamente; algo que se repetiu algumas vezes.

Com as luzes retornando muito lentamente, os times permaneceram nos trabalhos internos durante todo o tempo, e foi possível observar diversos pilotos conversando com os engenheiros. Quando o relógio passou a mostrar apenas uma hora restante, a chuva começou a cair levemente sobre o circuito. Os carros só voltaram definitivamente ao traçado com 50min restantes no cronômetro.

Retorno após apagão e fim do 1º dia

Gasly puxou a fila de volta à pista na tarde de pré-temporada da F1 2025, seguido por Norris, Sainz, Verstappen, Hadjar, Ocon e Bortoleto. O brasileiro, enfim, anotou sua primeira volta: 1min32s832, tempo que o deixou no 18º lugar (à frente de Ocon e Bearman). Verstappen fez 1min31s299 e tomou o quarto lugar de Pierre, enquanto Leclerc, Russell e Lando seguiam ocupando o top-3.

As primeiras comunicações sobre a chuva surgiram com 30min para o fim, no rádio de Sainz. A atividade seguia sem grandes alterações, e ninguém parecia interessado em forçar para tentar a volta mais rápida. A FIA, então, decidiu reparar o tempo perdido e estendeu o cronômetro em 1h.

Quase que para celebrar, Norris pisou fundo e, com os dois primeiros setores roxos, anotou 1min30s430 para tomar a ponta da tabela geral. Logo em seguida, foi ao pit-lane, trocou pneus e voltou à pista. O top-5, então, passou a ter o inglês à frente, seguido por Leclerc, Russell, Verstappen e Sainz. Com exceção da subida de Hadjar ao 11º posto, nada de importante mudou na tabela por um bom tempo.

Depois de um início fragmentado da tarde de pré-temporada da F1 2025, Bortoleto enfim conseguiu dar uma sequência de voltas na pista da F1. Com 55min restantes, o brasileiro já tinha 40 giros completos, com 1min32s705 como volta mais rápida, usando pneus duros. Para efeito de comparação, Hülkenberg marcou 1min32s169 de manhã, mas com médios.

Até o fim, nada mudou na tabela de tempos entre o top-10. O maior salto foi de Bortoleto, que fechou em 12º, com 1min31s690. Norris permaneceu em primeiro, seguido por Russell, Verstappen, Leclerc e Sainz no top-5. Gasly, Antonelli, Lawson, Albon e Tsunoda fecharam o primeiro dia de pré-temporada no top-10.

Lando Norris, da McLaren, em pista para a pré-temporada da F1 2025 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

Como ficou a classificação final do 1º dia da pré-temporada da F1 2025?

POSIÇÃO PILOTO EQUIPE TEMPO VOLTAS 1 Lando Norris McLaren 1:30.430 52 2 George Russell Mercedes +0.157 70 3 Max Verstappen Red Bull +0.244 74 4 Charles Leclerc Ferrari +0.448 71 5 Carlos Sainz Williams +0.525 68 6 Pierre Gasly Alpine +0.923 72 7 Kimi Antonelli Mercedes +0.998 78 8 Liam Lawson Red Bull +1.130 58 9 Alex Albon Williams +1.143 63 10 Yuki Tsunoda RB +1.180 78 11 Isack Hadjar RB +1.201 76 12 Gabriel Bortoleto Sauber +1.260 59 13 Lewis Hamilton Ferrari +1.404 70 14 Jack Doohan Alpine +1.411 68 15 Fernando Alonso Aston Martin +1.444 46 16 Lance Stroll Aston Martin +1.519 42 17 Oscar Piastri McLaren +1.654 66 18 Nico Hulkenberg Sauber +1.739 55 19 Esteban Ocon Haas +3.170 88 20 Oliver Bearman Haas +5.092 72

Quando retorna a F1 2025?

Após os testes no Bahrein, o próximo compromisso das equipes é o GP da Austrália, entre os dias 13 e 16 de março. É a primeira vez desde 2019 que a Austrália abre a temporada da F1, o Bahrein era palco da abertura desde 2021.

A temporada de 2025 tem 24 corridas previstas, o GP de São Paulo será em 9 de novembro. A temporada será encerrada em 7 de dezembro, no GP de Abu Dhabi.