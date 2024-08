Hamilton puxa 1-2 da Mercedes em treino livre 3 equilibrado na Itália. Verstappen é 6º

Hamilton cravou 1min20s117 no terceiro treino livre em Monza (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 31/08/2024 - 09:26 • Monza (ITA)

Ao menos pelo que se viu no treino livre 3 do GP da Itália, a disputa pela pole-position promete ser imprevisível entre Mercedes, McLaren, Ferrari e até mesmo Red Bull. Na sessão realizada neste sábado (31), as equipes se revezaram durante todo o tempo na liderança, e quem levou a melhor foi Lewis Hamilton, com 1min20s117. George Russell e Charles Leclerc fecharam o top-3.

Desde o começou o TL3, ficou nítido o equilíbrio já apresentado nas sessões de sexta-feira. A Mercedes, contudo, avançou uma casa na briga ao ter andado em boa parte dos 60 minutos da atividade com os compostos médios e sempre muito perto das rivais já de macios.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Russell e Hamilton se revezaram algumas vezes na primeira colocação, e o heptacampeão bateu o #63 no fim por 0s093. Verstappen ainda tentou surpreender no zerar do cronômetro e chegou a fazer o terceiro melhor setor da pista, mas não foi o bastante para desgarrar do sexto lugar.

Oscar Piastri ficou em quarto, à frente de Lando Norris. Verstappen, Carlos Sainz, Alexander Albon, Franco Colapinto e Nico Hülkenberg fecharam o top-10.

➡️ Em crise na Band, Fórmula 1 pode voltar a ser transmitida pela Globo

Hamilton em Monza, na Itália (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

➡️ Terra de Fangio e Reutemann celebra chegada de Franco Colapinto à Fórmula 1

Confira como foi o TL3 em Monza:

O dia na Itália começou com a confirmação de Andrea Kimi Antonelli na Mercedes em 2025, mas o que todos queriam, de fato, ver era se o carro prateado confirmaria o bom ritmo apresentado na sexta-feira no veloz circuito de Monza. As condições climáticas, contudo, seriam novamente o principal fator contra: 31°C de temperatura ambiente, com 45% de umidade relativa e asfalto em 46°C.

Mas preocupação com o forte calor à parte, a ação na pista começou com a Red Bull assumindo as duas primeiras colocações com os compostos médios, Verstappen à frente de Pérez por apenas 0s102. Sainz — de motor novo —, por sua vez, calçou os macios, mas ficou em quarto com a Ferrari.

Veio, então, Russell com os médios e colocou 0s3 sob Verstappen, assumindo a liderança — e detalhe, de médios, assim como o companheiro de equipe, Hamilton, que ficou imediatamente atrás. Na passagem seguinte, foi a vez de Piastri assumir a ponta de pneus macios, enquanto Max melhorava o próprio giro e pulava para segundo.

Com 15 minutos completados, Leclerc, que vinha em décimo, conseguiu melhorar em todos os setores e subiu para quarto. Também de macios, Norris pegou os setores 2 e 3 e colocou 0s100 sobre o parceiro de McLaren, assumindo a primeira colocação.

Só que a dobradinha durou pouco, uma vez que Sainz também acelerou forte e deixou a Ferrari na frente. Veio, então, Hamilton com o segundo melhor setor ainda com os compostos de faixa amarela para recolocar a Mercedes na liderança.

Enquanto a imagem recuperada mostrava Franco Colapinto dando uma leve traseirada na segunda perna da Lesmo, assim como Russell, o top-10 era formado por Russell, Sainz, Hamilton, Norris, Piastri, Verstappen, Leclerc, Hülkenberg, Pérez e Ricciardo. Destes, Mercedes e Red Bull eram os carros com pneus médios. Charles, então, foi consistente o bastante ao longo dos 5.793 metros da pista italiana para cravar 1min20s614, 0s092 melhor que George.

Com 30 minutos para o fim, Albon surpreendeu com a Williams ao pegar o melhor primeiro setor e ainda passar 0s01 abaixo do tempo de Leclerc no trecho seguinte. No fim, mesmo perdendo tempo na parte final, virou 1min20s596, 0s018 mais rápido que Leclerc.

Com pouco menos de 25 minutos, Sainz pegou o melhor segundo setor e colocou 0s133 sobre o tempo de Albon. Leclerc veio no embalo e completou a dobradinha da Ferrari, jogando o #23 para a terceira colocação, logo à frente do duo da Mercedes — que, aliás, ainda causava incômodos aos pilotos, com Russell avisando pelo rádio que o banco “ainda estava muito quente”.

Faltando 15 minutos para o encerramento, Leclerc deu o troco sobre Sainz e voou no setor final, virando 1min20s226 e colocando 0s237 sobre o #55. A McLaren, então, entrou de vez na briga assim que Norris destruiu a melhor marca no setor 2, mas um erro no 3 o fez ficar a 0s036 do monegasco. Mesmo assim, foi o suficiente para colocar o carro laranja entre as Ferrari. No giro subsequente, foi a vez que Piastri acertar a mão no trecho final e bater Lando em míseros 0s010.

Os pneus vermelhos de Mercedes e Red Bull vieram nos dez minutos finais, e Hamilton levou a melhor sobre Russell. Verstappen, por sua vez, não foi além do sexto lugar, ainda brigando muito com o carro ao longo da volta. O neerlandês ainda tentou uma graça na tentativa final, mas sem sucesso.