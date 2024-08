Fórmula 1 pode voltar a Globo após 5 anos (Foto: ANDREJ ISAKOVIC/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 15:52 • Rio de Janeiro

O Grupo Globo está atualmente negociando com a Liberty Media para reintegrar a Fórmula 1 à sua programação, trazendo de volta a principal categoria do automobilismo mundial. O contrato atual com a Band vale até o final de 2025, mas a relação turbulenta da atual detentora dos direitos com a Liberty Media pode facilitar as negociações com a Globo.

Com o possível retorno, a Fórmula 1 seria exibida no SporTV e no Globoplay (serviço de streaming). Mas, em casos especiais como o Grande Prêmio do Brasil e o GP de Mônaco, a transmissão iria ao canal aberto da TV Globo.

A Globo transmitiu a Fórmula 1 no Brasil entre 1981 e 2020 (Foto: Divulgação)

A potencial volta da Fórmula 1 à Globo está atrelada a uma crise envolvendo a Liberty Media e a Band, que transmite a categoria no Brasil desde 2021. Apesar de o contrato ainda estar em vigor, a Band tem enfrentado dificuldades para cumprir os pagamentos acordados. A Band e a Liberty Media dividem igualmente os valores recebidos dos patrocinadores, e a crise foi destacada pelo jornalista Flávio Ricco.

Um incidente ocorrido no ano passado agravou a situação: uma casa de apostas adquiriu uma cota de patrocínio de R$ 20 milhões, mas não efetuou o pagamento, resultando em prejuízo para a emissora. O caso foi levado à Justiça.

