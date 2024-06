Hamilton lamenta desempenho no Canadá: ‘Uma das minhas piores corridas’

Hamilton não esconde decepção com GP do Canadá (Foto: Chris Graythen / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 09/06/2024 - 19:48 • Montreal (CAN)

Lewis Hamilton conseguiu seu melhor resultado de 2024 durante o GP do Canadá, que aconteceu neste domingo (9), mas ainda assim não está contente com o desempenho que apresentou no Circuito Gilles Villeneuve. Depois de flertar com o pódio e cruzar a linha de chegada apenas em quarto, o heptacampeão admitiu que fez uma das piores corridas de sua carreira.

Os problemas de Hamilton apareceram já no sábado, quando se colocou como forte candidato à pole, mas não conseguiu ir além do sétimo lugar no Q3. Na corrida, o piloto ficou muito tempo preso atrás de Fernando Alonso e só superou o bicampeão após as paradas nos boxes.

Nas últimas voltas, Hamilton se aproveitou da briga entre George Russell e Oscar Piastri e conseguiu subir para o terceiro lugar. No penúltimo giro, no entanto, seu companheiro de Mercedes foi capaz de dar o troco para ficar com o último lugar no pódio.

Embora tenha reconhecido que a Mercedes entregou um equipamento competitivo para a etapa no Canadá, Lewis admitiu que não conseguiu entregar uma boa performance ao longo da prova.

- Foi um fim de semana em que, pessoalmente, não consegui ter um bom desempenho. Algumas outras coisas aconteceram ontem, mas hoje foi uma das minhas piores corridas. Preciso entender o que aconteceu - apontou Hamilton.

- Mas agradeço a todos na fábrica por trazerem um carro que nos permite brigar por boas posições. Tínhamos um carro capaz de vencer neste fim de semana - finalizou o #44.

A Fórmula 1 volta entre os dias 21 e 23 de junho, em Barcelona, com o GP da Espanha, décima etapa da temporada 2024.