Escrito por Grande Premio • Publicada em 22/06/2024 - 15:13 • Barcelona (ESP)

Lewis Hamilton conseguiu sua melhor posição de largada em 2024 ao garantir o terceiro lugar na classificação do GP da Espanha, que aconteceu neste sábado (22). O titular da Mercedes, que mostrou surpresa por ter ficado próximo da pole, reconheceu a evolução da equipe e acredita que está mais perto de conseguir brigar com os carros do topo da tabela.

A Mercedes tem preparado uma série de atualizações para o W15 e desde o GP da Emília-Romanha tem mostrado uma reação na temporada. O ponto alto foi no GP do Canadá, quando George Russell cravou a pole e conquistou o primeiro pódio do ano com um terceiro lugar, enquanto Hamilton ficou logo atrás.

Para o GP da Espanha, a Mercedes preparou um novo assoalho e estava com boas expectativas para a etapa em Barcelona. E após andar bem em todas as sessões e liderar o TL2 com Hamilton, a esquadra chefiada por Toto Wolff viu o #44 e o #63 ficarem, respectivamente, com o terceiro e quarto tempo na classificação.

Após a boa volta conquistada no Q3, Lewis Hamilton não escondeu sua felicidade por estar com um equipamento mais competitivo em 2024, agradeceu o trabalho de todos os engenheiros na fábrica e destacou que a Mercedes está entrando no páreo das grandes equipes do grid.

— Estou muito feliz, é muito bom estar no top-3. Foi um trabalho imenso de todos na fábrica e é bom ver que a gente está melhorando. Não esperava brigar pela pole, mas dava para ver que estamos nos aproximando. Então estar em terceiro é muito bom. Foi um ano bastante difícil, houve trabalho árduo de todos na fábrica e estamos começando a ver alguma evolução —

— A gente progrediu muito desenvolvendo novas partes para trazer o mais rápido possível para o carro. E podemos ver que estamos melhorando. Aos poucos o carro está se transformando em uma máquina de corrida com a qual podemos lutar contra os caras da frente. Tomara que consigamos brigar com eles amanhã — finalizou Hamilton.