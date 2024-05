Hamilton coloca Newey ‘no topo da lista’ da Ferrari para F1 2025: ‘Seria um privilégio’

Após fim da parceria com Verstappen, Newey pode trabalhar com Hamilton (Foto: CLIVE MASON / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 03/05/2024 - 11:25 • Rio de Janeiro (RJ)

Embora ainda tenha alguns meses pela frente antes de poder colocar definitivamente um ponto final em sua história com a Mercedes, Lewis Hamilton já está pensando no futuro. Durante a coletiva de imprensa desta quinta-feira (2), em Miami, o heptacampeão deixou claro que gostaria de encontrar Adrian Newey vestindo as cores da Ferrari quando ele começar a trabalhar em Maranello na próxima temporada.

Um dos pilares da Red Bull desde que chegou em 2006, ao lado de Helmut Marko e Christian Horner, Newey anunciou que está de saída da equipe austríaca, ainda que não tenha declarado qual será o próximo destino. Considerado por muitos como um dos melhores engenheiros projetistas da história da Fórmula 1, o britânico de 65 anos teve seu nome ligado à uma possível ida para a esquadra mais icônica do esporte a motor. Inclusive, de acordo com o portal italiano La Gazzetta Dello Sport, Adrian seu reuniu com Frédéric Vasseur, em Londres, antes de viajar para os Estados Unidos, onde será realizada a sexta etapa da temporada 2024 no próximo domingo.

Presente em Miami, Hamilton participou da coletiva de imprensa e rasgou elogios a Newey, deixando claro que gostaria de trabalhar com o projetista em um futuro próximo.

- Adrian é conhecido por sua grande história e conquistas, e, obviamente, fez um trabalho incrível na carreira ao se envolver com equipes e adquirir o conhecimento que ele tem. Acho que seria uma ótima contratação. Eles (Ferrari) já têm uma grande equipe, estão fazendo um grande progresso e avançando, o carro está mais rápido este ano, mas será um privilégio trabalhar com ele - declarou Lewis.

Logo em seguida, Hamilton foi questionado se já havia conversado com o futuro time sobre a possibilidade de contratar Newey.

- São coisas que conversamos no privado, mas se eu tivesse de fazer uma lista de pessoas com quem adoraria trabalhar, com certeza ele estaria no topo - garantiu.

No ano passado, durante uma conversa no podcast Beyond the Grid, da própria F1, Newey revelou algumas das coisas que gostaria de ter feito ao longo de sua carreira, mas que, até então, não havia tido a oportunidade. No topo da lista estava o fato de jamais ter conseguido trabalhar pela Ferrari ou de atuar ao lado de dois dos grandes pilotos da categoria desde a virada do século: Hamilton e Fernando Alonso.