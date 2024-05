Alonso reforça desejo por parceria e diz que Newey ‘é o melhor que já passou pela F1’

Aston Martin de Alonso é uma das interessadas em Newey (Foto: MINAS PANAGIOTAKIS / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 03/05/2024 - 11:12 • Rio de Janeiro (RJ)

Fernando Alonso foi mais um que rasgou elogios a Adrian Newey durante a coletiva de imprensa para o GP de Miami, realizada na última quinta-feira (2). O espanhol revelou que chegou a conversar com o projetista sobre uma possível vaga na Red Bull, e ainda garantiu que, na sua opinião, o veterano de 65 anos é “o melhor engenheiro que já passou pela Fórmula 1“.

A crise interna na equipe comandada por Christian Horner tem causado desconforto nos membros da escuderia, e pode, inclusive, ter sido um dos fatores que motivaram a saída de Newey. Ainda sem destino definido, a Aston Martin é uma das interessadas em contar com os serviços do ‘mago’ da aerodinâmica, embora a Ferrari pareça ser a favorita, já que rumores indicam que Frédéric Vasseur se reuniu com Adrian em Londres antes de embarcar para Miami, onde a classe rainha compete neste fim de semana.

No ano passado, durante uma conversa no podcast Beyond the Grid, da própria F1, Newey revelou algumas das coisas que gostaria de ter feito ao longo de sua carreira, mas que, até então, não havia tido a oportunidade. No topo da lista estava o fato de jamais ter conseguido atuar ao lado de dois dos grandes pilotos da categoria desde a virada do século: Lewis Hamilton e Alonso.

Se tratando do bicampeão, o desejo parece ser recíproco.

- Sempre quis trabalhar com ele, pelo menos uma vez na vida. Tenho muito respeito por ele, e o considero como provavelmente o melhor que já passou pela F1, uma lenda do esporte - disse Alonso.

- Tive a sorte de tê-lo como rival, sempre corri contra os carros dele. Vou ter o Aston Martin Valkyrie projetado por ele na minha garagem, e será um pequeno presente ter seu próprio carro - garantiu Fernando, que ainda lembrou das conversas que teve com Newey sobre a possibilidade de vestir as cores da Red Bull, em reuniões que contaram também com a presença de outros dois pilares da esquadra dos energéticos.

- Cheguei perto algumas vezes (de ir para a Red Bull), até conversamos um com o outro. Nessas reuniões não estavam apenas Christian Horner e Helmut Marko, mas também Newey. Sempre mostrei meu respeito a ele e ele fez o mesmo comigo. Vamos ver o que acontece no futuro - comentou.

Mesmo aos 42 anos de idade, Alonso decidiu estender o seu vínculo com a Aston Martin, confiando no projeto do time de Silverstone para as próximas temporadas. Proprietário da escuderia esmeraldina, Lawrence Stroll tem investido pesado na modernização das instalações e na contratação de novos profissionais, chegando até mesmo a fazer uma proposta para tentar atrair Newey.