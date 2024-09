Hamilton admite ‘olhares diferentes’ de fãs da Ferrari na Itália: ‘Criando uma conexão’

Hamilton em Monza, na Itália (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)







Publicada em 02/09/2024 - 15:30 • Monza (ITA)

Na primeira corrida disputada em Monza desde que anunciou a ida para a Ferrari no ano que vem, Lewis Hamilton notou “olhares diferentes” dos tifosi, os torcedores da equipe de Maranello, durante o GP da Itália do último fim de semana. O britânico ressaltou a festa dos fãs com a vitória de Charles Leclerc e disse que espera por momentos “incríveis” vestindo vermelho a partir da próxima temporada da Fórmula 1.

— Ver a Ferrari vencer hoje foi fantástico, deve ter sido animador para o Charles [Leclerc]. Que pista para se vencer. No desfile dos pilotos, percebi que fãs da Ferrari estavam me olhando diferente pela primeira vez e criando uma conexão comigo — destacou.

— Eles estavam vestidos de vermelho, mas já era diferente. É um passo interessante, e acho que será realmente incrível no ano que vem — comentou.

Sobre a corrida, Hamilton disse que a McLaren tinha ritmo para vencer — mas forçou demais os pneus e acabou vendo Leclerc cruzar a linha em primeiro. Segundo o heptacampeão mundial, a equipe inglesa deveria ter tentado seguir a estratégia da Ferrari e fazer apenas um pit-stop ao longo da prova.

— Acho que a McLaren tinha o ritmo, mas forçou demais. Fizeram voltas rápidas demais no início e mataram os pneus. Acho que planejaram duas paradas e forçaram demais. Se tivessem dado um passo atrás e ficado mais na pista, poderiam ter feito uma parada só — explicou.

— Me falaram sobre os tempos que eles estavam fazendo: não teria como fazer os pneus durarem naquele ritmo. Charles fez um trabalho fantástico, então, parabéns a ele — elogiou.

Lewis Hamilton em Mônaco 2024

Hamilton também analisou o desempenho da Mercedes e manteve o discurso adotado logo após a disputa: não havia ritmo para sonhar com muito mais. O inglês admitiu a decepção com o resultado depois de demonstrações promissoras nos treinos livres e na classificação, mas manteve o foco em buscar uma retomada na próxima etapa, no Azerbaijão.

— Nós não tínhamos ritmo para brigar mais. McLaren e Ferrari estavam fortes. Consegui me manter perto de Sainz, mas sem estender o stint, como ele fez. Se tivesse começado à frente de Carlos, talvez pudéssemos mantê-lo atrás. No fim, precisávamos de um carro mais equilibrado para conseguir mais. É uma pena sair de um fim de semana que parecia tão forte sem conseguir isso — admitiu.

— Demos boas impressões durante os treinos livres e a classificação, mas não conseguimos repetir na corrida. O pelotão está muito equilibrado, e será interessante ver o que acontece nas próximas etapas. Vamos continuar trabalhando duro, espero ter uma corrida melhor em Baku, daqui a duas semanas — finalizou Hamilton.

A Fórmula 1 retorna às pistas entre os dias 13 e 15 de setembro para o GP do Azerbaijão, em Baku.