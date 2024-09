McLaren reitera luta por título de Pilotos e estuda jeito de dar a Norris ‘próprias chances’

Lando Norris ainda sonha com título mundial (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 02/09/2024 - 14:43 • Rio de Janeiro (RJ)

A McLaren sabe que tem, no momento, o melhor carro em termos de performance na Fórmula 1 2024 e estuda maneiras de Lando Norris obter “as próprias oportunidades” no duelo contra Max Verstappen no Mundial de Pilotos. Por mais que reconheça que é momento de considerar, sim, favorecimento ao britânico na luta pelo título, Andrea Stella declarou que “é difícil” estabelecê-lo como #1 em relação a Oscar Piastri.

O chefe da McLaren usou de exemplo a manobra entre os dois na primeira volta do GP da Itália, realizado domingo (1º). Na pole-position, Norris sustentou o posto na curva 1, porém foi surpreendido pelo ataque de Piastri na segunda chicane e ainda perdeu posição para Charles Leclerc, o vencedor da prova.

O time laranja, por sua vez, terminou em segundo e terceiro com Piastri e Norris, respectivamente. O #4 acabou perdendo a chance de descontar bons pontos da enorme vantagem de Verstappen, que terminou apenas em sexto e dizendo que os títulos de 2024 “não são realistas” para os taurinos.

Stella reconheceu que oportunidades como essa não podem passar. “Max é bom, até com a língua. Ele não é bom só na pista. Obviamente, ele sabe que o carro que está pilotando no momento tem proporcionado alguns desafios. Mas precisamos ser melhores em capitalizar as oportunidades que a Red Bull oferece, já que ela não está em posição normal de competir por pódios”, começou à imprensa.

“Com Lando, precisamos ajustar algumas pequenas coisas na corrida que podem ajudá-lo e nos ajudar a capitalizar uma pole como a que tivemos em Monza. Acho que se olharmos a primeira volta dele, podemos ver que algumas coisas poderiam ter sido feitas de um jeito um pouco melhor”, continuou.

O italiano, então, foi indagado sobre estabelecer na garagem quem é o piloto #1. “Acho que o primeiro piloto funciona bem como manchete, mas não tenho certeza se funciona muito bem no mundo real quanto ao que significa. O que se faz?”, refletiu.

“Digamos hipoteticamente que concluímos que, na curva 4 [a segunda chicane], Lando simplesmente freou muito cedo e Oscar naturalmente teve a possibilidade de assumir a liderança. Nesse caso, o que significa se você é o #1? Troca depois? É muito difícil implementar essa definição no mundo real”, seguiu.

“Melhor continuarmos trabalhando como uma equipe, ouvirmos a opinião dos pilotos e trabalhamos juntos para atingir esse objetivo nos dois Mundiais, já que, agora, o de Pilotos é definitivamente uma possibilidade”, reiterou Stella.

Apesar do bote da Ferrari, ficou claro que a McLaren é quem possui o carro mais versátil nas mãos, uma certeza que ela não possuía antes da etapa da Itália. “Estávamos um pouco cautelosos mesmo antes de Monza, mas vimos que a McLaren pode competir em circuitos nos quais não éramos competitivos no ano passado. Portanto, é um pacote muito competitivo no geral, e isso pode ser uma importante arma para Lando, em particular, na busca pelo título.”

Oscar Piastri ultrapassou Lando Norris na primeira volta do Grande Prêmio da Itália (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)

Por fim, ao responder questionado sobre uma possível inversão ente a dupla papaia, descartou e foi além. “Não consideramos isso. Consideramos outras maneiras durante a corrida para garantir que Lando tivesse as próprias oportunidades. Mas não consideramos a troca porque ainda estávamos dispostos pressionar Leclerc e, eventualmente, induzi-lo a ter um problema com a dianteira esquerda, como um travamento de rodas em uma das chicanes”, encerrou.

Até o momento, Verstappen lidera o Mundial com 62 pontos de vantagem sobre Norris, enquanto a McLaren está a apenas 8 da Red Bull.

A Fórmula 1 retorna às pistas entre os dias 13 e 15 de setembro para o GP do Azerbaijão, em Baku.