Um dos grandes nomes da história da NBA, Dwyane Wade, de 43 anos, revelou ter retirado 40% do rim direito durante tratamento contra um câncer. O procedimento para retirada do tumor aconteceu após o ex-jogador passar por uma série de exames. O ídolo do Miami Heat percebeu que estava com dificuldades para urinar e percebeu que havia algo estranho.

— Como fiz a varredura de corpo inteiro, eles conseguiram ver meu corpo inteiro, todo o meu interior, e conseguiram ver algo que estava no meu rim direito — disse Wade em seu podcast.

Após a bateria de exames, Dwyane Wade precisou passar por cirurgia em 18 de dezembro de 2023. Após a intervenção médica, o ex-atleta descobriu que o tumor era cancerígeno.

— Minha própria jornada para fazer essa cirurgia, acho que foi a primeira vez que minha família, meu pai e meus filhos me viram fraco. Aquele momento foi provavelmente o mais fraco que já senti na minha vida — completou Dwyane Wade, visivelmente emocionado.

Dwyane Wade ao lado de Shaquille O'Neal, comemorando o título da NBA de 2006, pelo Miami Heat - NBA (Foto: Jeff Haynes/AFP)

O pai do astro da NBA, com quem teve uma relação extremamente forte, já havia lutado contra um câncer. Dwyane Wade, inclusive, ressaltou como isso foi importante para ele buscar ajuda médica e fazer o tratamento adequado.