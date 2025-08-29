Tyrese Haliburton deve demorar para voltar às quadras ao lado do Indiana Pacers. O armador informou que a precisão é de setembro de 2026, cerca de 15 meses após romper o tendão de Aquiles. Em entrevista ao podcast "Impaulsive", o jogador detalhou o processo de recuperação da grave lesão sofrida durante o Jogo 7 das finais da NBA contra o Oklahoma City Thunder.

continua após a publicidade

➡️ NBA diminui prazo de liberação de atletas e pode ajudar franquia

O incidente aconteceu em junho deste ano, quando Haliburton deixou a quadra chorando e sem conseguir apoiar o pé direito no chão. Após o ocorrido, o atleta passou por cirurgia ainda no mesmo mês e agora enfrenta um longo período de reabilitação.

Durante a entrevista, o armador confirmou que já enfrentava problemas na panturrilha direita antes da ruptura do tendão. Uma ressonância realizada após o Jogo 5 da série final já indicava riscos de uma lesão mais séria, mas o jogador optou por continuar atuando.

continua após a publicidade

Na temporada regular, eu falaria para você não jogar de 2 a 3 semanas, mas são as Finais", teria dito o médico ao atleta. Haliburton respondeu: "Por@@ nenhuma. Você acha que não vou jogar?".

Conselhos de amigos e indicação médica

O armador revelou que buscou conselhos de Kevin Durant, que viveu situação semelhante em 2019, quando atuava pelo Golden State Warriors. O camisa 35 também rompeu o tendão de Aquiles durante as finais daquele ano contra o Toronto Raptors, após entrar em quadra já lesionado no Jogo 5. Na época, o Warriors perdia a série por 3 a 1.

continua após a publicidade

— Eu fiz ressonância depois do Jogo 5, liguei para o Kevin Durant e perguntei: 'Mano, você se arrepende de ter disputado o jogo em que rompeu o Aquiles?' e ele me disse que não se arrependia nem um pouco — contou Haliburton.

O jogador do Pacers mencionou que amigos e familiares tentaram dissuadi-lo de jogar após o Jogo 5. Apesar disso, Haliburton manteve a decisão de participar da partida decisiva, que terminou com vitória para Indiana.

— Não vou falar quem, mas amigos e familiares me ligaram depois do Jogo 5 e falaram para eu não arriscar — disse o armador.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com a previsão de retorno apenas para setembro de 2026, Haliburton perderá toda a próxima temporada da NBA e só voltará após as Finais da temporada 2025/2026. Especialistas indicam que a recuperação de uma ruptura do tendão de Aquiles para atletas de alto rendimento leva normalmente entre 9 e 12 meses, mas o caso do armador parece que exigirá um período mais longo.

Apesar das consequências da lesão, que afetou diretamente as chances do Indiana Pacers na série final, Haliburton mantém sua posição sobre a decisão tomada: "Não me arrependo". O título, então, ficou com o Thunder após sete jogos acirrados.