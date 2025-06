Depois da pancada proposital em George Russell no GP da Espanha render três pontos de punição na carteira de Max Verstappen, o tetracampeão mundial chega ao GP do Canadá deste fim de semana a um único ponto de estourar o limite. Isso quer dizer que vai mudar o estilo e segurar a onda para evitar novos problemas? Segundo ele, nada disso.

Verstappen foi questionado sobre a questão durante o dia de entrevistas no Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal. Com 11 pontos recebidos no último ano, está com as costas contra o precipício. Mas é taxativo: há coisas piores que ficar fora de uma corrida.

— Não há nada que eu possa fazer sobre aquilo — afirmou. — Então, é tocar em frente e tentar o melhor possível todas as vezes. Não vou mudar minha abordagem, e não posso falar pelos outros — continuou.

— Se você analisar, no quadro geral, perder uma corrida não é o fim do mundo, apesar de não ser o ideal — disparou. Isso apesar da própria Red Bull pedir para que segure um pouco a onda.

Critério de pontuação na carteira

Questionado sobre o caso, Russell quis sair sem grandes polêmicas, mas voltou a mostrar o descontentamento com a situação de Barcelona.

— Caso ele chegue a 12 pontos, não é injusto. Eles existem por uma razão. Se aquilotivesse me tirado da corrida, devia ser julgado de outra maneira — finalizou.

Cada ponto na carteira permanece válido por um ano. Por isso, os dois primeiros pontos de Verstappen vencem apenas após o GP da Áustria. Portanto, tem de superar Canadá e Áustria antes de um pequeno alívio. A pontuação seguinte será apagada somente no México.

A Fórmula 1 realiza o GP do Canadá neste fim de semana, de 13 a 15 de junho, em Montreal, décima etapa da temporada 2025.