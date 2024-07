Pietro na Haas (Foto: Divulgação)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 06/07/2024 - 11:27 • Rio de Janeiro (RJ)

A Haas escalou Pietro Fittipaldi e Oliver Bearman para dois dias de testes com os pneus Pirelli no autódromo de Silverstone. As atividades com o VF-24 estão marcadas para os dias 9 e 10 de julho, terça e quarta-feira da próxima semana.

Disputando a temporada 2024 da Indy, Fittipaldi vai acelerar o carro da Haas pela primeira vez no ano na terça-feira (9), logo após disputar o GP de Mid-Ohio deste domingo (7) e poucos dias antes da rodada dupla de Iowa, marcada entre 13 e 14 deste mês. Com contrato assinado para ser titular na temporada 2025 da Fórmula 1 pela Haas, Bearman vai comandar as ações na quarta-feira (10).

Para os dois dias testes, a Haas vai destacar Ronan O’Hare e Laura Mueller, engenheiros de performance de Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen, respectivamente. O’Hare estará com Fittipaldi, enquanto Mueller cuidará dos ajustes de Bearman.

— Estou muito animado em fazer parte do teste dos pneus Pirelli para a Haas, uma vez que é muito importante entender os diferentes compostos. É sempre um privilégio guiar um F1 e mais ainda ajudar a Haas no desenvolvimento. Como já vimos, a equipe tem feito ótimo trabalho no desenvolvimento, e quero usar essa pista para ajudar a aumentar a quantidade de informação ao máximo possível para o time — afirmou Fittipaldi.

(Foto: AFP)

— Quero qualquer oportunidade de sentar ao volante do VF-24. Depois de dois treinos livres quase seguidos com a equipe, terei a chance rara e fantástica de andar um dia inteiro. Estou em bom ritmo com a equipe e espero que semana que vem, tomara que com boas condições do tempo, eu consiga expandir meu conhecimento de guiar um carro da F1 antes da minha temporada completa como piloto titular — destacou Bearman.