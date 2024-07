Russell lidera 1-2 da Mercedes com pista molhada no TL3 do GP da Inglaterra de F1

Russell em ação nos treinos livres para o GP da Inglaterra (Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 06/07/2024 - 09:29 • Silverstone (ING)

O terceiro e último treino livre do GP da Inglaterra de Fórmula 1, realizado na manhã deste sábado (6), foi inteiramente com condições de pista molhada em Silverstone. Entre momentos com e sem chuva, George Russell foi o mais veloz e liderou uma atividade que contou com a Mercedes nas duas primeiras colocações.

Russell anotou 1min37s529 logo após cruzar a marca de metade da atividade e superou o companheiro de equipe Lewis Hamilton, que havia feito reiteradas voltas para liderança nos minutos anteriores. A diferença entre os dois terminou em apenas 0s035.

Lando Norris ficou na terceira colocação, mas ainda próximo, 0s185 atrás. Daí em diante, as distâncias aumentaram. Carlos Sainz, na quarta colocação, já ficou com 0s6 de desvantagem. Max Verstappen, Charles Leclerc, Oscar Piastri, Sergio Pérez, Nico Hülkenberg e Alexander Albon fecharam o top-10.

As voltas rápidas efetivamente terminaram após 40 minutos de treino, quando a chuva voltou e com força. Antes disso, ainda nos primeiros minutos, uma rodada de Pierre Gasly sozinho fez com que ficasse preso na brita e uma bandeira vermelha interrompesse a atividade por sete minutos.

Logo mais, a classificação está marcada para as 11h (de Brasília, GMT-3); no domingo, os pilotos largam para a corrida em Silverstone a partir das 11h.

Confira como foi o TL3 do GP da Inglaterra:

Mais um dia de atividades de pista da Fórmula 1 em Silverstone, mais um dia de discussões sobre intempéries climáticas. O sábado era mais perigoso que a sexta-feira tinha sido, porque a chuva ganhou força. Mais cedo, cerca de duas horas antes do terceiro e último treino livre, a intensidade da chuva fez com que a corrida sprint da F3 tivesse de ser adiada para o fim do dia.

Embora não houvesse chuva forte quando o TL3 estava marcado para começar, a pista estava bastante molhada. Além disso, a expectativa de chuva ao longo da hora chegava a 80%, enquanto a temperatura ambiente ficava somente a 10°C, com o asfalto em 16°C. Aquecer os pneus seria um pesadelo absoluto.

Com a bandeira verde, os primeiros carros na pista desfilavam os pneus intermediários. Era evidente, porém, que a situação do traçado era de pouquíssima aderência. Logo nos primeiros movimentos, Max Verstappen rodou. Enquanto se especulava sobre se o teste dos pneus de chuva extrema começaria, bandeira vermelha. Após sete minutos, Pierre Gasly perdeu o carro na tomada da chicane Vale e ficou preso na brita. Precisou ser retirado.

Foram oito minutos de interrupção até a retomada, mas os radares mostravam mais expectativa de chuva iminente. Na pista, Daniel Ricciardo estava sob os holofotes da direção de prova após ziguezaguear na saída do pit-lane para tentar aquecer pneus.

Embora 13 carros já tivessem registrado tempo, com Yuki Tsunoda líder, era difícil considerar algo de competitivo. Entre a bandeira verde e a nova viagem da chuva, então, os pilotos aproveitaram para mais voltas rápidas.

Se antes da vermelha o tempo da ponta estava em 1min47s, rapidamente nas voltas posteriores caíram para 1min44s, 1min43s, 1min42s e assim por diante de maneira meteórica. A pista começava a secar. Charles Leclerc voava no traçado, fazia a volta mais rápida e repetia o feito com melhoras em cada um dos setores.

Mas antes da marca de 30 minutos, Lewis Hamilton foi quem voou e alcançou 1min38s511. Nos últimos 30 segundos da primeira metade de atividade, Leclerc passou por ele, mas Lewis recuperou o posto ao cravar 1min38s065.

Com metade do treino ainda pela frente, Hamilton liderava com Leclerc logo atrás. Lando Norris, Verstappen, Carlos Sainz, Sergio Pérez, Oscar Piastri, George Russell, Nico Hülkenberg e Esteban Ocon completavam o top-10.

Pelos lados de Sainz, sobrou até bronca para o engenheiro. Após uma indicação sobre o uso de zebra, Carlos replicou. “Ricky, eu estava no meio da curva”, reclamou de maneira suave com o engenheiro de corridas Riccardo Adami.

A previsão do tempo indicava que a chuva voltaria com mais ou menos 14 minutos para o fim. Até lá, porém, o asfalto melhorava. Russell foi o próximo a ocupar a dianteira ao completar uma volta apenas 0s035 mais veloz que o companheiro.

Com a chuva se avizinhando novamente, os últimos testes eram feitos no começo da segunda metade da atividade. Verstappen quase rodou novamente, agora na Luffield, mas os pilotos relatavam que a chuva havia voltado, até antes do tempo, com 20 minutos ainda por vir. E a expectativa era de piorar, mas no primeiro momento era possível gerenciar.

Tanto que a Red Bull tirou combustível de Verstappen e Pérez para um par de voltas mais rápidas de pneus intermediários conforme a chuva caía e a pista ficava mais vazia. Não eram tempos que mudariam a tabela do treino, mas aumentava a rodagem para uma possível volta de classificação em pista molhada.

Mesmo que estivesse claro que o resultado não seria alterado, os carros seguiam na pista. Era a chance de testar os pneus intermediários e o comportamento na Silverstone molhada. Durante os minutos restantes, bastante gente passou perto de escapar de uma vez só da pista. Ocon e Sainz foram exemplos mais clamorosos, mas ninguém teve maiores problemas. No fim das contas, foi realmente um treino liderado pelos dois pilotos da Mercedes.