Gustavo Heide brilha, derruba top-15 e vai às quartas no ATP de Gstaad

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 18/07/2024 - 14:27 • Gstaad (SUI)

Depois de conseguir sua primeira vitória no nível ATP na carreira esta semana, Gustavo Heide voltou a brilhar e se classificou para as quartas de final do torneio 250 de Gstaad, na Suíça. O brasileiro superou o 15º do mundo, o francês Ugo Humbert, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7, (7/2) 6/2 e 6/3, após 2h20min de duração em plena quadra central do torneio.

Heide jamais havia obtido uma vitória sobre um jogador entre os 50 melhores do mundo, agora tem a oportunidade inclusive e disputar uma semifinal de um torneio ATP, onde irá enfrentar outro francês, Quentin Halys, 192º colocado. O torneio tem a premiação de 579 mil euros (R$ 3,5 milhões).

O jogo

Heide começou bem no saque, teve que salvar break-points na metade e conseguiu com coragem. Salvou set-points no 4/5 e levou ao tie-break. Só que no desempate começou mal, perdendo por 5 a 0 diante do canhoto francês e não conseguiu se recuperar.

(Foto: @meierhansfotografie)

O brasileiro começou bem no segundo, abriu 4 a 1 com quebra após um quinto game perigoso e desgarrou vencendo o segundo set com nova quebra e vibrando muito.

No terceiro salvou um game duro no 1 a 1 e pouco depois conseguiu a quebra, sacando com autoridade para fazer 5 a 2 e fechar por 6/3.