Thiago Monteiro brilha, despacha top-10 do mundo e vai às quartas em Bastad

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 17/07/2024 - 09:34 • Bastad (SUE)

Com mais uma baita atuação, o brasileiro Thiago Monteiro, 85º do mundo, despachou o norueguês Casper Ruud, nono do ranking, nesta quarta-feira (17), e se garantiu nas quartas de final do ATP 250 de Bastad, na Suécia, evento no saibro.

O cearense não deu chances ao semifinalista deste ano de Roland Garros e vice-campeão de 2022 e 2023 do Grand Slam. O brasileiro marcou um duplo 6/3 após 1h28min de duração na quadra central do torneio jogado na riviera sueca. É sua segunda vitória em cinco jogos contra o oponente.

Monteiro obteve uma quebra em cada set e só cedeu uma chance ao longo do jogo para o campeão do torneio em 2021. Ele chegou a ter um 0/30 no último game, mas sacou muito bem para reverter o placar perigoso, fechando com autoridade.

Thiago emplaca sua terceira vitória sobre um top-10 na temporada, uma vez que havia vencido Stefanos Tsitsipas, então sétimo colocado, no Masters 1000 de Madri, e Carlos Alcaraz com a lesão do espanhol no começo de jogo no Rio Open. Agora, ele soma cinco vitórias em onze jogos contra os dez melhores do mundo.

Thiago vai encarar, nas quartas de final, o vencedor do jogo entre o russo Pavel Kotov, oitavo favorito e 60º, e o croata Duka Ajdukovic, 130º.