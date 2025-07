Guilherme Caribé disputou sua primeira final no Mundial de Esportes Aquáticos de Singapura na manhã desta segunda-feira (28). O brasileiro bate na trave para repetir o melhor tempo da carreira, e termina a decisão na oitava colocação. Com uma classificação, o Brasil contou apenas com ele nas finais de natação.

continua após a publicidade

➡️ Cachorrão fica fora de finais no Mundial de Natação em Singapura

Destaque da Seleção Brasileira nas Olimpíadas de Paris 2024, Caribé estreou muito bem na categoria dos 50m borboleta. Na bateria 9, o brasileiro chegou em quinto lugar, com tempo de 23,21 segundos, assim como o holandês Sean Niewold.

O resultado positivo rendeu ao nadador uma sólida posição na classificação geral, ficando em 12º lugar. Com isso, a vaga para as semifinais fora garantida.

continua após a publicidade

Já na penúltima fase da categoria, em busca das finais, o brasileiro voltou à piscina contra grandes nomes da natação mundial e, mais uma vez, brilhou. Na primeira bateria, Caribé repetiu a quinta colocação, com tempo de 22,91. Ele ocupou a última vaga disponível para as finais na tabela geral, em sétimo, ao lado do alemão Luca Armbruster.

A final foi marcada, mais uma vez, pela constância de Caribé nesta categoria, que não é sua especialidade. O brasileiro seguiu o ritmo das semifinais e esteve a um centésimo de alcançar sua melhor marca da vida. Com isso, fechou a decisão com uma forte oitava colocação, com 22.92.

continua após a publicidade

— Começando com o pé direito. Disputando a primeira final. não é minha principal prova e saber que estamos no top 8 é gratificante. Temos ainda a melhorar, mas estou animado. Começar a competição assim tirando a pressão é importante. Amanhã tenho um dia de folga e depois vir com tudo para os 100m livre — destacou Caribé.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Outros brasileiros no Mundial de Singapura

100m COSTAS MASCULINO

Guilherme Basseto abriu a noite brasileira na natação do Mundial de Esportes Aquáticos de Singapura. O brasileiro fez uma boa saída. Na primeira e única virada, ele conquistou a nona posição e manteve ela. Ele fechou com o tempo de 54.68. Com o resultado, ele foi 32º na classificação geral e não se classificou para a semifinal.

200m NADO LIVRE MASCULINO

Guilherme Cachorrão largou da raia zero na quarta bateria da categoria. Na primeira virada, ele fez a décima posição. Na segunda, o resultado foi mantido. Na terceira volta, Cachorrão subiu para a nona posição. No final, ele fechou a bateria em nono e marcou o tempo de 1:48.06. No geral, ele ficou com a 29º posição, não se classificando para a semifinal.

1500m NADO LIVRE FEMININO

Largando da raia zero, Gabi Roncatto fez a metade da prova fixada na oitava posição. Na segunda metade, a brasileira ficou na nona posição e fechou a bateria na 10ª colocação e o tempo de 16:31.26. No geral, ela foi 18ª colocada, não se classificando para a final.

Fechando a campanha brasileira neste domingo, Letícia Romão largou na última bateria dos 1500m. Ela fez a primeira metade da prova na nona colocação, a mesma que fechou a prova. Ela marcou o tempo de 16:37.65, ficando em 20ª no geral, não avançando à final.