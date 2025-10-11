Franceses jogam copos na pista e brasileiro é prata na SLS de Paris

Em Roland Garros, a etapa de Paris da SLS foi disputada neste sábado (11). O brasileiro Giovanni Vianna foi o segundo colocado, enquanto Vincent Milou, da França, ficou com o troféu. No entanto, para além dos resultados, a final foi marcada pelo arremesso de copos na pista, no momento em que Giovanni assumia a ponta.

Na quinta e última série de manobras, o brasileiro anotou 9.1 pontos e, com a soma de 34.8, chegou à liderança. Logo após ele, Vincent Milou, atleta da casa, foi perfeito em um dos movimentos mais difíceis da competição. Antes de sair a nota, que confirmaria o francês no primeiro lugar, o público presente arremessou copos plásticos na pista.

A ação paralisou a competição por alguns minutos, para a retirada dos copos e secagem da pista. Na retomada, a nota de Vincent Milou foi divulgada e, com o 9.2, o francês assumiu a primeira colocação, ultrapassando Giovanni Vianna.

O americano Nyjah Houston e o japonês Sora Shirai fecharam a prova. Como erros de ambos, Vincent Milou foi confirmado como campeão da etapa de Roland Garros, o que gerou mais arremessos de copos pela torcida. Giovanni Vianna foi prata e Shirai completou o pódio.

Confira a classificação da final:

1º Vincent Milou (FRA) - 36.1 2º Giovanni Vianna (BRA) - 34.8 3º Sora Shirai (JAP) - 27.6 4º Nyjah Houston (EUA) - 27.2 5º Gustavo Ribeiro (POR) - 17.8 6º Yuto Horigome (JAP) - 3.0

No feminino, Rayssa Leal teve desempenho fora do comum

A brasileira terminou a primeira volta na liderança, com 7.9 pontos. Em seguida, errou três vezes a mesma manobra e, mesmo já eliminada, tentou a quarta e acertou, garantindo uma nota 8 e fechando a fase classificatória na quarta colocação de seu grupo.

Rayssa Leal não avança à final em Roland Garros (Foto: Reprodução/ X)

As skatistas foram divididas em dois grupos de cinco e apenas as três melhores de cada avançaram à final.