New England Patriots promove evento no Rio antes de jogo da NFL no Brasil

O New England Patriots realiza nos dias 2 e 3 de setembro o Rio Kickoff Experience, na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ), antes do jogo da NFL no Brasil. O evento contará com a presença do ex-punter bicampeão do Super Bowl Ken Walter, da mascote Pat Patriot e de convidados especiais. As atividades acontecem das 10h às 16h, em frente à Praça do Ó.

A inscrição para participar do evento é gratuita pelo site oficial da franquia. Entre as atividades, Walter ensinará técnicas de chute e conversará com os participantes sobre a carreira.

— Como brasileiros, já crescemos chutando bolas de futebol, então, por que não encarar o desafio na bola oval com o nosso incrível Ken Walter? Estamos muito animados com esta ativação, pois ela nos aproxima ainda mais das raízes brasileiras, ao mesmo tempo em que adiciona um toque de futebol americano. Convidamos todos para viverem essa experiência na Praia da Barra, incluindo os fãs de esporte que estão a caminho do Rio de Janeiro para assistir à Seleção Brasileira de Futebol no Maracanã — afirmou Lara Magalhães, gerente de negócios do Patriots no Brasil.

O evento faz parte do Global Markets Program da NFL, no qual os Patriots completaram um ano de ações comerciais, de marketing e engajamento de fãs no Brasil. Esta será a segunda ativação da franquia no Rio em 2025. Em abril, o zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo, anunciou direto da cidade uma das escolhas do time no Draft da NFL.

Patriots no Brasil

Apesar de ter o direito de explorar ações de marketing no país, o New England Patriots ainda não disputou uma partida em solo brasileiro. Contudo, na última quarta-feira (27), o o Vice-Presidente Executivo de Negócios dos Clubes, Internacional e Eventos da liga, Peter O’Reilly, indicou que a franquia tem interesse de jogar aqui.

Em coletica, o Lance! questionou o O'Reilly sobre o processo de escolha dos times e se outras franquias teriam se voluntariado para vir ao Brasil. Em resposta, o executivo afirmou que o país despertou grande interesse, especialmente dos clubes que possuem direitos de exploração de marketing aqui. Ou seja: Miami Dolphins, New England Patriots, Detroit Lions e Philadelphia Eagles; este último foi o mandante do "São Paulo Game" em 2024 e é o atual vencedor do Super Bowl.

— No que se refere a jogos internacionais, há uma resolução aprovada, segundo a qual as equipes abrem mão de um jogo em casa para jogar internacionalmente a cada quatro anos. Desta forma, os Chargers foram designados como mandantes e, em seguida, os Chiefs serem designados como adversários. Acho que o que vimos de forma geral nos últimos 10 anos, certamente nos últimos cinco anos, é que as equipes estão "levantando a mão". E agora todos eles também vivenciaram jogos internacionais e veem a oportunidade e o que essa experiência representa para seus jogadores. Então, "sim" é a resposta para a pergunta sobre se outros clubes estão interessados ​​em jogar no Brasil, seja neste ano ou no futuro, especialmente aqueles que têm direitos de mercado global lá — declarou o VP Internacional da NFL.

