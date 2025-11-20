Brasileiro se surpreende nos testes para o MotoGP: 'Assustado'

O brasileiro Diogo Moreira, de 21 anos, é uma das grandes promessas para o MotoGP nos próximos anos. O piloto realizou seu primeiro teste com a moto da LCR Honda, equipe que vai defender na próxima temporada, e se surpreendeu com as diferenças entre os níveis intermediário e avançado das motocicletas.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na última terça-feira (18), o brasileiro conquistou o título de 2025 da Moto2, competição de acesso à MotoGP. Diogo fará sua estreia oficial na categoria rainha na próxima temporada da competição, mas os preparativos e treinos já começaram.

— Na primeira largada eu estava um pouco assustado, e abrir o acelerador ao máximo foi difícil. Mas no final do dia estava muito melhor. Temos que trabalhar neste inverno [período de pausa na Europa] e tenho certeza de que o próximo ano será bom. O que achei mais difícil de entender foram os freios, por causa do amaciamento que eles precisam, e também onde parar a moto — afirmou Diogo sobre a diferença entre os veículos.

continua após a publicidade

Moreira completou um total de 57 voltas no circuito de Valência e sua melhor volta (a 53ª) o deixou em segundo lugar na tabela de tempos.

Diogo Moreira - Foto: Reprodução

Quem é Diogo Moreira?

A trajetória de Diogo Moreira no Mundial começou em 2022, na Moto3, antes de passar as últimas duas temporadas (2024 e 2025) na Moto2, a principal porta de acesso ao MotoGP.

Sua coroação na Moto2 veio pilotando uma Kalex, a fabricante alemã conhecida por sua longevidade na categoria. Moreira defendeu a equipe Italtrans Racing Team, fundada pelos irmãos Germano e Claudio Bellina, que se dedicavam ao rali antes de investir no Mundial de Motociclismo em 2010.

continua após a publicidade

Embora o troféu e a medalha pelo título sejam símbolos de glória, a premiação oficial é modesta: o título da Moto2 vale cerca de US$ 15 mil (pouco menos de R$ 80 mil). O verdadeiro prêmio, porém, é a vaga na elite.

O brasileiro vai defender a Idemitsu LCR Honda na MotoGP, sucedendo grandes nomes que passaram pela equipe, como Casey Stoner, Cal Crutchlow e Eric Granado.