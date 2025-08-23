Grande Prêmio Brasil de Atletismo começa neste domingo; veja onde assistir

O Grande Prêmio Brasil de Atletismo será disputado no próximo domingo (24), em Bragança Paulista (SP), no Centro Nacional Loterias Caixa de Desenvolvimento do Atletismo. A competição integra o World Athletics Continental Tour Bronze 2025 (categoria C) e será realizada em paralelo ao Atletismo Brasil Challenger, do Athletics Continental Tour Challenger (categoria D). Ambos terão transmissão da TV Brasil Atletismo, via YouTube.

continua após a publicidade

➡️ Do karatê para a ginástica, Pedro Silveira se destaca no Pan Júnior

As provas marcam a última oportunidade para atletas alcançarem índices e pontos no Ranking Mundial visando ao Campeonato Mundial de Tóquio, que acontece entre 13 e 21 de setembro. O prazo de qualificação mundial se encerra em 24 de agosto, dia do GP.

O programa do GP Brasil prevê, no feminino, as provas de 100 m com barreiras, 2.000 m com obstáculos, lançamento do disco, lançamento do dardo, salto triplo e salto em distância. No masculino, haverá 110 m com barreiras, 400 m com barreiras, lançamento do disco, lançamento do dardo, arremesso do peso, salto em altura e salto triplo.

continua após a publicidade

Para o evento, foram convidados os três brasileiros mais bem colocados no ranking entre 1º de janeiro e 3 de agosto de 2025 nas provas de saltos horizontais e lançamentos, além dos quatro primeiros nas demais provas. Também foram convidados três estrangeiros para saltos horizontais e lançamentos e quatro para as outras modalidades, com prioridade para atletas sul-americanos.

Destaques da competição

Alguns dos principais nomes do esporte brasileiro estão confirmados para o GP Brasil de Atletismo. Entre eles, o velocista Erik Cardoso disputará a prova dos 100 m rasos. No último dia 31, na semifinal e final do Troféu Brasil, ele correu duas vezes abaixo dos 10 segundos, vencendo a prova mais rápida do atletismo com o tempo de 9.93s, recorde brasileiro e sul-americano e índice para o Mundial de Tóquio.

continua após a publicidade

— Minha expectativa para o GP é conseguir fazer uma excelente corrida. Graças a Deus, venho treinando bem, estou bem fisicamente e mentalmente. O objetivo e o desafio é chegar lá e fazer uma boa corrida, conseguir fazer o meu melhor e sair de lá correndo o meu melhor resultado ou próximo do meu melhor resultado, se Deus permitir — disse Erik ao site da Confederação Brasileira de Atletismo.

Quem também competirá no GP é Luiz Maurício, destaque do lançamento do dardo. O brasileiro atingiu a marca de 91,00 m, a segunda melhor marca do mundo em 2025, no Troféu Brasil, no último dia 3, entrando para o seleto grupo dos 90 metros.

— Venho de uma sequência de competições muito boa, consegui encaixar vários bons resultados e minha melhor marca no Troféu. Venho treinando super bem, numa média muito alta, em treino mesmo, mas a preparação continua e o foco total é no Mundial — comentou Luiz Maurício à CBAt.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte