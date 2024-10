GP do México: onde assistir e horário da classificação

Após dois treinos livres caóticos, o primeiro com a batida entre Alexander Albon e Oliver Bearmean, e o segundo, o abandono de Max Verstappen e outra batida, mas dessa vez de George Russell, o GP do México realiza o terceiro treino livre e a classificação, neste sábado (26). Os eventos serão realizados nos horários de 14h20 e 17h40 (Horário de Brasília), respectivamente, com transmissão da Bandsports, Band e F1TV.

Mesmo com os dois primeiros treinos livres movimentados, George Russell e Carlos Sainz foram os líderes dos primeiros eventos do GP do México.

O Autódromo Hermanos Rodriguez já sediou 23 corridas na Fórmula 1. Apenas um piloto brasileiro ganhou neste circuito, que foi Ayrton Senna. Os maiores vencedores são Jim Clark, Nigel Mansell, Alain Prost, Lewis Hamilton e Max Verstappen com duas vitórias. Enquanto pelas equipes, Lotus, McLaren, Williams e Mercedes lideram por três.

George Russell liderou o primeiro treino livre no Autódromo Hermanos Rodriguez (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

Saiba de todos os detalhes do treino livre 3 e da classificação do GP do México:

Treino livre e classificação do GP do México

Sábado, 26 de outubro