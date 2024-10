GP do México: horário e onde assistir à corrida

Após dois dias de treinos e classificações, a Fórmula 1 termina mais uma tour pelo México com uma corrida. A prova será realizada neste domingo (27), na Cidade do México, às 17h (Horário de Brasília), com transmissão da Band e F1TV.

A classificação no Autódromo Hermanos Rodríguez ofereceu uma das batalhas pela pole-position mais equilibradas da temporada, vária equipes tiveram próximas da primeira posição. No entanto, Carlos Sainz conquistou a pole do GP do México. Max Verstappen e Lando Norris completaram o pódio.

O Circuito Hermanos Rodriguez já sediou 23 corridas na Fórmula 1. Apenas um piloto brasileiro ganhou neste circuito, que foi Ayrton Senna. Os maiores vencedores são Jim Clark, Nigel Mansell, Alain Prost, Lewis Hamilton e Max Verstappen com duas vitórias. Enquanto pelas equipes, Lotus, McLaren, Williams e Mercedes lideram por três.

Saiba onde assistir e horário da corrida do GP do México:

Corrida do GP do México

Domingo, 27 de outubro