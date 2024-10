Verstappen troca motor de RB20, mas se livra de punição no GP da Cidade do México

Depois de uma sexta-feira problemática, Max Verstappen teve de trocar o motor do RB20 para o restante das atividades da Fórmula 1 na Cidade do México, 20ª etapa da temporada 2024. O neerlandês, no entanto, se livra de punição por usar uma unidade de potência já utilizada anteriormente no ano.

continua após a publicidade

Verstappen sofreu um vazamento no coletor de admissão do turbocompressor no TL1, confirmado por Helmut Marko, consultor dos taurinos, após o TL2. De início, acreditou-se que a Red Bull havia conseguido solucionar o problema, mas ele voltou a aparecer e impediu o #1 de participar da segunda sessão.

➡️ FIA rejeita recurso da McLaren e mantém punição a Norris no GP dos Estados Unidos

Marko, aliás, chegou a garantir que Verstappen não sofreria nenhuma punição, já que se tratava de um problema “que poderia ser resolvido”. Além da falha na unidade de potência, Max teve de trocar o assoalho e ainda reclamou muito dos freios nos primeiros quando tentou andar no TL2.

continua após a publicidade

A unidade de potência se divide em sete partes, e as equipes têm à disposição um limite de elementos novos a serem usados por temporada: turbocompressor (TC — 4), motor a combustão (ICE — 4), MGU-H (4), MGU-K (4), bateria (ES — 2), central eletrônica (CE — 2) e escapamento (EX — 8). O que conta para a aplicação de punições, no caso, são as partes novas, e não as trocas feitas.

➡️ GP do México: onde assistir e horário da classificação

Max Verstappen durante o GP do México (Foto: YURI CORTEZ / AFP)

Na Hungria, por exemplo, Sergio Pérez voltou a usar um motor antigo após a batida no Q1 da classificação, substituição que não resultou em sanção para o mexicano. O mesmo, porém, não aconteceu com Verstappen na Bélgica, já que ele usou o quinto motor de 2024 em Spa-Francorchamps.

continua após a publicidade

Cada novo elemento além do limite permitido resulta na perda de dez posições no grid. Em 2024, além de Verstappen, Sergio Pérez, Lewis Hamilton, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Liam Lawson e Yuki Tsunoda já foram punidos por troca de motor, mas todo o resto do grid está pendurado.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A etapa da Cidade do México é especialmente exigente para as unidades de potência por conta da altitude. O circuito fica mais de 2 mil metros acima do nível do ar, cenário que força as equipes a trabalharem com uma configuração especial nos motores. A confiabilidade, no entanto, é sempre uma preocupação, tanto que a maioria das atualizações levadas auxiliam no resfriamento da peça.