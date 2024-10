Sainz mostra força da Ferrari e conquista pole do GP da Cidade do México de F1

A classificação do GP da Cidade do México de Fórmula 1, realizada neste sábado (26), no Autódromo Hermanos Rodríguez, ofereceu uma das batalhas pela pole-position mais equilibradas de toda a temporada. Várias equipes estiveram próximas à primeira posição, algo que dava a sensação de que tudo se resumiria a quem tirasse mais na volta derradeira. E foi Carlos Sainz.

Na verdade, pensando no Mundial de Construtores, a Ferrari também foi quem encontrou mais motivos para sorrir. O motivo foi a eliminação de Oscar Piastri e Sergio Pérez ainda no Q1. Os dois falharam nas chances que tiveram e não conseguiram se colocar sequer entre os 15 primeiros. Piastri larga em 17º. enquanto Pérez, frente ao público de casa, é o 18º colocado. A sessão teve ainda uma batida, de Yuki Tsunoda no fim do Q2.

Carlos Sainz supera líderes da temporada, Max Verstappen e Lando Norris, pela pole (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

Como foi a classificação para o GP da Cidade do México de F1?

Após a demonstração de poder que a McLaren desfilou no último treino livre, a Fórmula 1 chegava para definir o grid na tarde mexicana. A tomada de tempos iniciava às 15h locais (18h de Brasília, GMT-3), com tempo mais parecido aos dos treinos da sexta que o do sábado. Temperatura ambiente de 22°C, mas o asfaltou esquentou bastante nas duas horas pós-TL3 e chegava a 44°C.

A atividade não contava com grandes notícias de última hora com relação às forças do grid. Max Verstappen teve de mudar o motor após os problemas da sexta-feira, mas sem sofrer punição. O que mais chamou a atenção foi o informe de que Verstappen e Lando Norris debateram diretamente durante o briefing dos pilotos enquanto tratavam das regras de defesa de ultrapassagem após o duelo dos Estados Unidos.

Q1 – Choque! Piastri e Pérez ficam pelo caminho logo na primeira parte

Assim que o relógio foi ligado para os 18 minutos da primeira fase da tomada de tempos, a pista ficou recheada. As duas Sauber anotaram as duas primeiras voltas, mas precisaram ser rápidas para tirar o print do 1-2, porque mais gente vinha completando tempo imediatamente.

Inclusive Sergio Pérez, para alegria da galera, e as duas Ferrari, já saltando para a dianteira com Carlos Sainz na frente de Charles Leclerc. Lewis Hamilton e George Russell também pintaram em seguida, bem como a dupla da Alpine e da Aston Martin. As duas McLaren surgiram no relógio somente após sete minutos. Lando Norris pulou para a dianteira, enquanto Oscar Piastri perdeu tempo na curva quatro.

O primeiro tempo abaixo da casa de 1min17s, porém, seria de Max Verstappen, mostrando capacidade de brigar lá na frente no que vinha sendo um fim de semana dramático para si e toda a Red Bull. Após metade do Q1, somente as duplas de RB e Haas continuavam sem tempo registrado.

A Williams era a surpresa do começo da sessão, com tanto Alexander Albon quanto Franco Colapinto entre os primeiros colocados. Albon dizia que o carro estava equilibrado, mas saindo um pouco demais de frente. Mesmo assim, o resultado era positivo. Se demoraram a andar, RB e Haas confirmaram a tendência dos treinos livres quando foram à pista e se lançaram entre os dez primeiros colocados. Ainda tinha tempo pela frente, mas era a realidade do momento. E Piastri e Pérez apareciam nas duas últimas colocações após erros na única volta rápida que haviam dado.

As duas Mercedes foram para mais uma rodada de voltas rápidas e, depois disso, Russell questionou no rádio se estava salvo. “Negativo”, respondeu a equipe para surpresa do piloto. Estava na sexta colocação, mas a pista seguia cheia. Outro que foi para mais uma tentativa foi Piastri, mas foi além da zebra e teve o tempo deletado. Continuava em 19º com 2min pela frente. Norris, por sua vez, virava 1min16s505 e tomava a ponta.

Faltava uma rodada de voltas. Norris manteve a dianteira, com apenas Sainz superando Verstappen para o segundo lugar. Leclerc virou o quinto tempo, seguido por Kevin Magnussen, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Nico Hülkenberg, Albon e Russell nas dez primeiras posições.

Piastri foi para cima na volta derradeira e saiu da zona de eliminação, mas somente por alguns segundos. Pérez, nem isso. Em casa, foi eliminado, junto do piloto da McLaren. Colapinto ficou com a 16ª colocação, com Piastri e Pérez imediatamente atrás. Esteban Ocon e Guanyu Zhou foram os outros eliminados. Além dos dez primeiros colocados, Hamilton, Fernando Alonso, Liam Lawson, Valtteri Bottas e Lance Stroll também passaram adiante. O curioso é que sequer a volta deletada de Piastri serviria para classificar.

Q2 – Leclerc passa no quase e Tsunoda adianta fim com batida

A parte intermediária da definição do grid de largada abriu com Verstappen na pista junto de Albon. Sem tempo a perder, a pista enchia rapidamente, mas pouca gente colocava tempo na tabela.

Inicialmente, muitas voltas de instalação. Verstappen andou em 1min16s629, enquanto Sainz e Albon completaram tempo na primeira metade do Q2. Leclerc também tentou, mas teve a volta deletada por limites da pista.

Daí em diante, todo mundo saiu praticamente ao mesmo tempo e a batalha começava de verdade. O notável é que Bottas destoava dos demais, com o lento carro da Sauber, e tinha dificuldade sequer de se aproximar. Norris voou outra vez para cravar 1min16s301 e tomar a dianteira. Russell e Hamilton foram mais dois a entrar na casa de 1min16s. As Ferrari ainda não tinham chegado a tanto.

A 4min no fim, com todo mundo nos boxes para a troca de pneus antes da tentativa derradeira, Leclerc era o único sem tempo. Além dele, Magnussen, Stroll, Hülkenberg e Bottas apareciam na lista de eliminados. Ainda teriam uma chance. Gasly era surpresa na sexta colocação.

Conforme Sainz pulava para terceiro e Leclerc conseguia acertar uma volta para ir a quarto, a Mercedes avisava a Hamilton que o resultado “podia ficar apertado”.

Entretanto, antes da possibilidade das voltas alucinarem o pelotão, Tsunoda cometeu um erro na entrada da curva 12, perdeu o carro ao travar a dianteira e foi parar no muro. Bandeira vermelha e, com apenas alguns segundos no relógio, fim de Q2.

Norris mantinha a ponta, seguido por Verstappen, Sainz, Leclerc, Russell, Hamilton, Albon, Hülkenberg, Magnussen e Gasly no Q3. Tsunoda ficou na 11ª posição, seguido por Lawson, Alonso, Stroll e Bottas.

Q3 – Sainz brilha na hora decisiva e supera McLaren e Red Bull

Verstappen e Norris não perderam tempo para andar no Q3 e correram para a pista. Na primeira batalha, Verstappen levou a melhor e ficou na frente de Norris. Só que, segundos depois, o tricampeão teve a volta deletada por desrespeitar os limites da pista ao cortar as curvas dois e três.

Sainz foi quem realmente voou e virou 1min16s055 para tomar a dianteira, com Leclerc em segundo. Russell e Hamilton ainda surgiram antes de Norris após a rodada inicial de voltas. Gasly, Albon, Hülkenberg e Magnussen pintavam na frente de Max, sem tempo.