GP do Japão: onde assistir e horário da corrida da Fórmula 1

A Fórmula 1 encerra sua passagem pelo GP do Japão neste domingo (6) com a tradicional corrida em Suzuka. O evento será disputado no lendário Circuito de Suzuka, às 2h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pela Band e F1TV.

No treino classificatório para o Grande Prêmio do Japão de 2025, Max Verstappen garantiu a pole position com o tempo de 1m26s983, sua quarta consecutiva no traçado japonês. Lando Norris e Oscar Piastri completaram os três primeiros, largando respectivamente na segunda e terceira posições do grid.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, segue em busca de seus primeiros pontos na temporada. A equipe suíça soma seis pontos no campeonato de construtores, todos marcados por Nico Hülkenberg, companheiro de Bortoleto.

Em que ficar de olho no GP do Japão?

Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri no GP do Japão (Foto: MOHD RASFAN / AFP)

Líder do campeonato de pilotos, Lando Norris venceu na Austrália e foi segundo colocado na China. A vitória em solo chinês ficou com Oscar Piastri, seu companheiro de McLaren. O GP do Japão pode trazer disputas internas acirradas entre os dois, já que a equipe ainda mostra dificuldades em administrar ordens de equipe.

Max Verstappen também entra forte na disputa. O tricampeão mundial luta pelo seu quinto título consecutivo e está determinado a somar pontos importantes no campeonato de construtores.

Relembre o GP do Japão de 2024

Max Verstappen venceu a etapa japonesa no ano passado, após abandonar no GP da Austrália. Em casa, Yuki Tsunoda comemorou seus primeiros pontos no Japão ao cruzar em 10º lugar.

Pódio: Verstappen (1º), Pérez (2º), Sainz (3º)

Pole position: Verstappen (1:28.197)

Volta mais rápida: Verstappen (1:33.706)

Onde assistir à corrida

GP do Japão

➡️ Domingo, 6 de abril

🏎️ Corrida: 2h — Band e F1TV

*Horários de Brasília