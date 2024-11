GP de São Paulo recebe 291 mil pessoas e bate novo recorde de Interlagos na F1

O GP de São Paulo registrou um novo recorde próprio de público. Na edição 2024, durante os três dias de fim de semana de atividades, a prova registrou 291.677 pessoas, da sexta-feira de classificação ao domingo (3) da corrida.

É mais um recorde e outro aumento significativo no público no GP. Interlagos registrou 181 mil pessoas em 2021, 236 mil em 2022 e no ano passado, foram 267 mil pessoas nos três dias de fim de semana.

O recorde é mais um efeito das ampliações que Interlagos tem passado ano após ano com diversos acordos comerciais para mais arquibancadas. Porém, a edição de 2024 acabou marcada também pelos inúmeros problemas de acesso no lado de fora. No sábado, a espera para entrada chegou a bater mais de 3 horas, e fãs perderam a corrida sprint mesmo chegando mais cedo.

Apesar de ser, de longe, o recorde brasileiro na F1, Interlagos continua bem distante das maiores marcas mundiais. Em um fim de semana de quatro dias, o GP da Austrália de 1995, em Adelaide, lidera a lista com 520 mil pessoas. Em 2024, o maior público foi no GP da Cidade do México, que registrou a presença de 404 mil pessoas.

Torcida argentina compareceu em peso em Interlagos para acompanhar o piloto da Williams Franco Colapinto (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

A Fórmula 1 agora tem duas semanas de descanso e volta apenas no fim de semana dos dias 22 a 24 de novembro, na segunda edição do GP de Las Vegas.