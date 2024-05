GP de Mônaco: onde assistir, horário e pilotos presentes na corrida de Fórmula 1

Charles Leclerc é o único piloto monegasco do grid (Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/05/2024 - 17:06 • Monte Carlo (MON)

A Fórmula 1 realiza sua oitava corrida nas ruas de Monte Carlo, Mônaco, no domingo (26). Na última etapa, na Emilia-Romagna, Max Verstappen voltou a vencer na temporada, após segurar Lando Norris nas voltas finais. Parte da programação será de tarde com transmissão será pela Band e F1TV.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A prova mais tradicional da Fórmula 1 e uma das mais importantes do automobilismo chega na sua 81ª edição, ou seja, o GP de Mônaco é mais velho do que a própria F1, já que a categoria foi criada em 1950. Seu maior vencedor é Ayrton Senna, com seis vitórias.

➡️ Hamilton bate Piastri e Mercedes lidera TL1 do GP de Mônaco, Verstappen é 11º

Na última edição, em 2023, Max Verstappen venceu em prova marcada pela chuva no final do GP. Na corrida, a Aston Martin de Fernando Alonso cometeu um erro gigante na estratégia, ao parar nos boxes e colocar os pneus de pista seca, mas com a chuva já caindo no circuito. Verstappen seguiu um pouco mais, calçou os intermediários e voltou 27 segundos na frente do espanhol.

Sábado, 18 de maio

— Treino livre 3: 07h30

— Classificação: 11h

Domingo, 18 de maio

— Corrida: 10h

(Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP)

➡️ Exclusivo: Patrocinador da McLaren explica como surgiu ideia de homenagem a Senna

Pilotos confirmados

RBR : Max Verstappen e Sergio Pérez

: Max Verstappen e Sergio Pérez Ferrari : Charles Leclerc e Carlos Sainz

: Charles Leclerc e Carlos Sainz Mercedes : Lewis Hamilton e George Russell

: Lewis Hamilton e George Russell Alpine : Esteban Ocon e Pierre Gasly

: Esteban Ocon e Pierre Gasly McLaren : Lando Norris e Oscar Piastri

: Lando Norris e Oscar Piastri Sauber (ex-Alfa Romeo) : Valtteri Bottas e Guanyu Zhou

: Valtteri Bottas e Guanyu Zhou Aston Martin : Fernando Alonso e Lance Stroll

: Fernando Alonso e Lance Stroll Haas : Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg

: Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg RB (ex-AlphaTauri): Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo

➡️ Leclerc comanda TL2 do GP de Mônaco e coloca Ferrari na briga; Verstappen é 4º