Hamilton bate Piastri e Mercedes lidera TL1 do GP de Mônaco, Verstappen é 11º

Lewis Hamilton venceu três vezes o GP de Mônaco (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/05/2024 - 11:14 • Rio de Janeiro (RJ)

O TL1 do GP de Mônaco de Fórmula 1, realizado nesta sexta-feira (24), deixou a Mercedes sonhar. Lewis Hamilton foi o mais rápido da sessão ao virar 1min12s169, superando a McLaren de Oscar Piastri. Já Max Verstappen sequer entrou no top-10.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na verdade, ainda é difícil prever qual a posição real da Red Bull, uma vez que Verstappen e Sergio Pérez não colocaram pneus macios em nenhum momento, optando pelos médios. Mas o que se viu foram os carros de McLaren e Ferrari mais rápidos que o RB20, apesar dos compostos duros. No fim, 11ª posição ao neerlandês, com o mexicano logo atrás.

A Mercedes, porém, surpreendeu assim que colocou os macios. Discreto em boa parte do treino, Hamilton encaixou belo giro antes da bandeira vermelha causada por Guanyu Zhou e bateu a volta de Piastri em míseros 0s029.

George Russell ratificou a boa performance do W15 na primeira sessão e terminou em terceiro, à frente do outro McLaren, Lando Norris. Charles Leclerc, de médios, pôs a Ferrari em quinto, a 0s228 do tempo de Hamilton. Fernando Alonso, Lance Stroll, Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo e Carlos Sainz fecharam o top-10.

Lewis Hamilton liderou o primeiro Treino Livre do GP de Mônaco (Foto: Andrej Isakovic / AFP)

Ainda nesta sexta-feira, o TL2 encerra o dia às 12h, no horário de Brasília. No sábado (25), o TL3 abre as atividades às 7h30, ao passo que a classificação está marcada para às 11h. Por fim, a largada está marcada para as 10h do domingo (26).