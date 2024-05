Leclerc comanda TL2 do GP de Mônaco e coloca Ferrari na briga; Verstappen é 4º

Charles Leclerc pilotará no principado onde nasceu (Foto: Andrej Isakovic / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/05/2024 - 14:54 • Rio de Janeiro (RJ)

Charles Leclerc fez valer o ‘quintal’ e comandou o ritmo no segundo treino livre do GP de Mônaco de Fórmula 1, realizado nesta sexta-feira (24). O piloto da Ferrari registrou 1min11s278, batendo Lewis Hamilton em 0s188.

Se for julgado apenas a performance baseada nos tempos de volta, o TL2 confirmou uma Mercedes bem mais forte que em Ímola, com Hamilton em bom ritmo ao longo da sessão. O heptacampeão, contudo, não foi páreo para a SF-24 de Leclerc, dominante desde o início.

A segunda conclusão possível é que, apesar da melhora graças aos pneus macios, a Red Bull vai precisar gastar horas de trabalho para solucionar o problema com a estabilidade do carro, muito trepidante na pista por conta das ondulações do asfalto. Embora seja uma questão comum a todos por se tratar de um circuito de rua, os saltos atrapalharam de tal modo que Verstappen reclamou de dor de cabeça ainda na primeira parte do treino. Mas o ritmo de corrida mostrou que a última coisa que se deve fazer é descartar os taurinos.

Charles Leclerc, da Ferrari liderou o TL 2 do GP de Mônaco (Foto: Andrej Isakovic / AFP)

O holandês, aliás, terminou na quarta colocação, logo atrás de Fernando Alonso, porém à frente de Lando Norris, o primeiro carro da McLaren na tabela. Oscar Piastri, que só perdeu para Hamilton no TL1, foi o 12º, mas a marca foi obtida com os compostos médios.

Carlos Sainz ficou em sexto, a 0s6 de Leclerc, com Lance Stroll na sequência. Sergio Pérez, Alexander Albon e George Russell fecharam o top-10.

No sábado (25), o TL3 abre as atividades às 7h30 (de Brasília, GMT-3), ao passo que a classificação está marcada para as 11h. Por fim, a largada está marcada para as 10h do domingo.