Hamilton aponta união e diz que pilotos da F1 ‘vão perseguir’ FIA caso sejam ignorados

Após a corrida mais recente do calendário, no Brasil, a Associação dos Pilotos da Fórmula 1 (GPDA) soltou comunicado duro explicitando a falta de diálogo com a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e cobrando respostas. De acordo com Lewis Hamilton, trata-se de uma tendência que não será deixada para trás.

O heptacampeão mundial e piloto com mais vitórias na história da categoria foi taxativo quanto à opinião dos pilotos: vão até as últimas consequências para buscar as respostas necessárias. Para isso, contam com o trunfo da união.

- Se não recebermos uma resposta, iremos certamente persegui-los - afirmou durante entrevista oficial da FIA no GP de Las Vegas.

- Sei que tem muita coisa rolando com eles no momento, mas isso mostra que os pilotos estão mais unidos que nunca, o que é algo que nem sempre vimos no passado - continuou.

Lewis Hamilton, da Mercedes, no Grande Prêmio de Las Vegas (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

O desejo é sobretudo estreitar relações entre pilotos e a FIA.

- Há questões que precisam ser abordadas, e a FIA tem de melhorar na colaboração conosco. Queremos que o esporte continue a melhorar e ser bem-sucedido. Temos zero a ganhar com comentários que temos feito sobre o que pode ser melhor nos fins de semana de corrida. Tudo que estamos pedindo é que se comuniquem mais conosco e incluam nossa visão - finalizou.

A Fórmula 1 volta às pistas para o GP de Las Vegas, nos Estados Unidos, entre os dias 21 e 24 de novembro. Depois, realiza corridas no Catar, última sprint do ano, e Abu Dhabi.